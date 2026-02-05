Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



Lidl busca personal de refuerzo para su equipo de ventas en Alhaurín de la Torre

La superficie comercial Lidl, ubicada en la zona de la Avenida de Ceuta, requiere incorporar un cajero-reponedor para tareas de atención al público y mantenimiento de lineales. El puesto, de carácter temporal, contempla una jornada de 25 horas semanales organizada en turnos rotativos de mañana o tarde. La compañía ofrece formación práctica desde el inicio y valora positivamente la residencia en el municipio, la flexibilidad horaria y la capacidad para trabajar en entornos dinámicos de distribución alimentaria.

Oferta de empleo encontrada en el portal de Lidl

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.lidl.es/jobs/cajerx-reponedor-a-25hrs-sem-alhaurin-de-la-torre-alhaurin-de-la-torre-649564

Vacante para asistente de cuidados domiciliarios a jornada completa en el municipio Se abre una convocatoria para cubrir una plaza de auxiliar de ayuda a domicilio en Alhaurín de la Torre, destinada al cuidado especializado de una persona con movilidad reducida tras un ictus. El empleo ofrece estabilidad mediante un contrato indefinido y un horario fijo de mañana, de 08:00 a 16:00 horas. Se requiere que los aspirantes posean titulación en la rama sociosanitaria o de enfermería, garantizando una retribución mensual de 1.435 euros brutos por la prestación del servicio.

Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-4981&origin=portal-candidatura

Empresa de alimentación busca repartidor para su base en el Polígono Guadalhorce Una compañía del sector alimentario precisa incorporar de forma inmediata a un repartidor con experiencia para su centro de distribución situado en el Polígono Guadalhorce. El puesto ofrece un contrato laboral a tiempo completo con una jornada distribuida de lunes a viernes, lo que permite el descanso durante los fines de semana. Se requiere que los aspirantes cuenten con trayectoria previa en el reparto de mercancías y capacidad para la gestión de rutas, garantizando una incorporación ágil al equipo de logística de la empresa.

Oferta vista en el portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/repartidor_con_experiencia_-5239046.htm

Enitec Electric selecciona ingeniero para su oficina técnica en Alhaurín de la Torre

La compañía especializada en instalaciones eléctricas Enitec Electric busca incorporar un técnico de estudios y ofertas a su plantilla de Alhaurín de la Torre. El puesto está orientado a profesionales con ingeniería técnica y al menos tres años de experiencia en la elaboración de presupuestos, análisis de pliegos y gestión de licitaciones tanto públicas como privadas. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en un entorno que prima la seguridad y la formación continua, valorándose el dominio de herramientas como Presto, AutoCAD y conocimientos sólidos en alta y baja tensión.

Oferta de empleo encontrada en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/tecnico-estudios-ofertas/of-i81d9459546443ea72fa54376c1ca51

AniCura Bahía de Málaga busca veterinario cirujano para su hospital

El hospital veterinario de referencia AniCura Bahía de Málaga abre un proceso de selección para incorporar a un especialista en cirugía de pequeños animales. El perfil requerido debe contar con diplomatura europea o americana, o haber finalizado la residencia, además de una experiencia mínima de tres años en cirugía avanzada. El profesional se integrará en un equipo quirúrgico de alto nivel para realizar intervenciones complejas y participar en un entorno clínico orientado a la excelencia. Se ofrece contrato a jornada completa, formación continua y estabilidad dentro de una red hospitalaria líder en Europa.

Oferta vista en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4354711192/

Indie Campers selecciona técnico de autocaravanas para su centro de Alhaurín de la Torre

La compañía de alquiler de vehículos recreativos Indie Campers busca incorporar un técnico especializado para el mantenimiento de su flota en Alhaurín de la Torre. El puesto requiere más de cinco años de experiencia en mecánica, mecatrónica o diagnosis de sistemas eléctricos y de agua, valorándose el conocimiento específico en campervans. El profesional se encargará de las revisiones sistemáticas, reparaciones de carrocería ligera y gestión de inventario, además de apoyar en las operaciones de entrega a clientes. Se ofrece un contrato fijo discontinuo a jornada completa con un salario de hasta 22.000 euros brutos anuales.

Oferta de empleo encontrada en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/tecnico-autocaravanas/of-if8a85ffc784ff6a63e23bcd6ec616b