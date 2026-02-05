La carpa será instalada junto a la sucursal de Unicaja Banco de la travesía el jueves 12 de febrero de diez de la mañana a dos de la tarde

El próximo día 12 de febrero se va a llevar a cabo una campaña de recogida de pilas en la avenida Reyes Católicos, junto a la sucursal de Unicaja Banco. Allí se instalará una carpa en horario de 10:00 a 14:00 horas, mientras que el acto institucional está previsto a las once y media, con la visita del alcalde, Joaquín Villanova, y del concejal de Medio Ambiente, Abel Perea.

La iniciativa es promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la Comunidad Autónoma.

Tiene como objetivo concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de los Residuos de Pilas y Acumuladores (RPA) y difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos en la región.

La campaña, gracias a informadores ambientales, recorrerá toda Andalucía visitando un total de 240 municipios.

#alhaurindelatorrecalidaddevida