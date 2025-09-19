Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

Crecimiento profesional y flexibilidad, McDonald’s busca talento

La reconocida cadena de restaurantes McDonald’s está buscando personal para unirse a su equipo en Alhaurín de la Torre. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan su primer empleo o desean combinarlo con estudios, ya que ofrece un ambiente de trabajo dinámico, flexibilidad horaria y la posibilidad de crecimiento profesional. Los candidatos se integrarán en un equipo joven y motivado, donde recibirán formación continua en atención al cliente, preparación de alimentos y gestión operativa.

Oferta publicada en la web de McDonald’s

Url para visitar la oferta de empleo: https://mcdonalds.talentclue.com/es/node/117148466/4590

Se busca oficial de taller de chapa con contrato indefinido en Alhaurín de la Torre

Una interesante oferta de empleo para un oficial de taller de chapa se ha abierto en Alhaurín de la Torre. El puesto, que es de carácter indefinido y con jornada completa, ofrece una gran oportunidad para aquellos que busquen estabilidad laboral y desarrollo profesional en el sector. La persona seleccionada tendrá como funciones principales la fabricación de maquinaria y el manejo de herramientas esenciales como la soldadura, el corte y el plegado de chapas y tubos. El salario es de 1.400 euros brutos al mes, con las pagas extras prorrateadas. Se requiere disponibilidad para viajar y es imprescindible contar con el permiso de conducir de tipo B.

Oferta de trabajo publicada por el SAE

Url para visitar la oferta de trabajo: https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2025-39126&origin=portal-candidatura

Pasión por las mascotas, especialista en animales de compañía

Una destacada tienda de animales de compañía en Alhaurín de la Torre busca un especialista con experiencia en atención al cliente y profundo conocimiento en nutrición animal y productos para mascotas. El rol principal es asesorar a los clientes y ayudarles a tomar las mejores decisiones para el bienestar de sus mascotas. La oferta destaca por su excelente remuneración, con un salario que oscila entre 20.000 € y 24.000 € brutos anuales, y la estabilidad de un contrato indefinido a tiempo completo.

Oferta vista en Infojobs.

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/especialista-animales-compania-alhaurin-la-torre/of-i6dca86f0914701af501c2ca2ae5f3b

Trabajo de fin de semana, se busca interna para servicio doméstico

Se busca a una persona para cubrir un puesto de interna de fin de semana en una vivienda particular en Alhaurín de la Torre. El empleo, que no requiere contrato formal, está destinado a una mujer de nacionalidad colombiana, con experiencia en el cuidado de personas mayores, limpieza y cocina. La candidata ideal debe tener entre 35 y 45 años, y se ofrece un salario de 150 € por cada fin de semana trabajado, incluyendo alojamiento y comida durante ese periodo.

Oferta de empleo encontrada en la sección de empleo de Tablondeanuncios.

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicio-domestico/busco_interna_de_fin_de_semana-5225666.htm

AniCura Bahía de Málaga busca veterinario cirujano para su hospital

AniCura Bahía de Málaga, parte del prestigioso grupo europeo AniCura, busca incorporar a un veterinario cirujano especialista en pequeños animales para su hospital de referencia en Alhaurín de la Torre. El puesto, que es de carácter presencial y con jornada completa, ofrece un contrato indefinido con una retribución competitiva que se basará en la cualificación y experiencia del candidato. La clínica busca un profesional con formación avanzada en cirugía, como una diplomatura europea o americana, o una residencia finalizada.

Oferta de empleo publicada en LinkedIn.

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4235441649/

Talento culinario en crecimiento, se busca cocinero para restaurante en Alhaurín de la Torre

Taberna El Teatro, prestigioso restaurante en Alhaurín de la Torre busca un cocinero con al menos tres años de experiencia demostrable. El candidato ideal deberá tener habilidades culinarias sólidas y capacidad para trabajar en un entorno de alta presión, responsabilizándose de la preparación de platos, el control de calidad y la gestión de la cocina. La oferta incluye un contrato indefinido a tiempo completo y un salario competitivo que oscila entre 20.000 € y 24.000 € brutos anuales, lo que la convierte en una oportunidad atractiva para un profesional de la cocina que busque estabilidad y crecimiento.

Oferta vista en Infojobs.

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/cocinero/of-i94e4ba249e442386ddc8551c2a866d