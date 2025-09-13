El escritor habló frente a numeroso público sobre sus últimas novelas, sus referentes clásicos y sobre la cultura, las artes y la vida en general. Blue Jeans y Julia Navarro protagonizan los encuentros de este sábado

El encuentro Literalh 2025, concebido en Alhaurín de la Torre para acercar la lectura y a grandes referentes de la literatura española contemporánea, arrancó este viernes por la tarde con gran éxito en el Centro Sociocultural y de Artes La Platea. Numerosos vecinos se dieron cita para disfrutar de la primera jornada de esta cuarta edición, que cuenta con un cartel de lujo encabezado por Juan Manuel de Prada, Julia Navarro y Blue Jeans.

El acto inaugural fue presentado por el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por varios miembros de la corporación municipal, entre ellos el concejal de Cultura, Manuel López, área encargada de la organización junto con la Biblioteca Pública Municipal y la empresa Eme de Mar Gestión Cultural, dirigida por Mar Ortiz.

El escritor y articulista Juan Manuel de Prada, autor de obras tan reconocidas como ‘La tempestad’ (Premio Planeta) o ‘Las máscaras del héroe’, se convirtió en el gran protagonista de la velada. En una conversación conducida por el periodista de RTVE Moisés Rodríguez, De Prada compartió sus referentes clásicos y abrió un sugerente debate sobre el impacto de la democracia y de la sociedad actual en la cultura y las artes.

Además, desveló claves de sus novelas ‘La ciudad sin luz’ y ‘Cárcel de tinieblas’ —agrupadas bajo el título Mil ojos esconde la noche—, en las que, con ironía y crítica cultural, retrata a figuras como Picasso, César González-Ruano o Gregorio Marañón en el París ocupado entre 1940 y 1944:

«Es una novela muy disolvente, beligerante, en la que trato de mostrar cosas que la gente no se imagina», aseguró el autor.

La intervención de De Prada, muy aplaudida por el público, se completó con una actuación de Ángel Pericet, del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, y finalizó con la tradicional firma de ejemplares. A esta primera jornada también quiso acudir otro de los autores invitados a esta edición de Literalh: Blue Jeans.

La cita continuará este sábado, 13 de septiembre, en el mismo espacio situado entre Retamar y Capellanía, con dos nombres igualmente destacados. Por la mañana será el turno del mencionado Blue Jeans, referente de la literatura juvenil, mientras que por la tarde la reconocida escritora Julia Navarro pondrá el broche de oro al encuentro. El cierre incluirá además la actuación musical de la artista local Rocío García Fernández con su espectáculo Mujer semilla. (Programa completo y horarios disponibles en www.alhaurindelatorre.es/agenda

Desde la organización —a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, la Biblioteca Pública Municipal y Eme de Mar Cultura— se anima a todos los amantes de la lectura a sumarse a esta cita literaria única, con la oportunidad de escuchar en directo a autores de primer nivel, adquirir sus obras y llevarse un recuerdo firmado.