Las actuaciones de Hoffman y del grupo de baile de Raquel Arias y la elección de Sebastiana Jerez como reina mayor, momentos más destacados de esta primera jornada. Las fiestas continúan sábado y domingo (se puede consultar el programa en la web www.alhaurindelatorre.es/agenda)

La urbanización Retamar, una de las de mayor extensión del municipio y que cuenta con más vecinos, ha dado la bienvenida a su tradicional verbena este viernes con actuaciones, gran ambiente y afluencia vecinal para despedir el ciclo de fiestas populares en barriadas y urbanizaciones de la localidad.

Se ha celebrado en la caseta, ubicada en la zona ajardinada de la Avenida del Mar, junto al Centro Social de la urbanización, y ha contado con la presencia del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y de varios miembros de la Corporación. La Asociación de Vecinos, que preside Jesús Díaz, organiza la cita con la colaboración del Ayuntamiento y de varias empresas locales.

Al lugar han acudido decenas de personas para disfrutar de buena comida, bebida y actuaciones, destacando la del Grupo de Baile de Raquel Arias y el artista y divo de la canción, Hoffman, que han deleitado al público presente. La vecina Sebastiana Jerez, más conocida como Chani, ha recibido el honor de ser elegida como Reina Mayor de la Fiestas de Retamar este año.

Desde la asociación de vecinos invitan a participar a todos los eventos programados durante un fin de semana de diversión y convivencia. Se prevé una fiesta de la espuma, un pregón a cargo de Sandra Chaves y actuaciones de la Escuela de Baile Mar de Rosas y del dúo formado por Lourdes Millán y Fernando este sábado.

También, como colofón este domingo habrá juegos populares, talleres de pintacaras y la presencia de Piticlín para los más pequeños, degustación de una gran paella popular, un Bingo gratuito y la entrega de trofeos a los ganadores de los distintos torneos organizados durante los tres días.