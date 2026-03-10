El equipo del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga se encuentra desde ayer en la Casa de la Juventud en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Excelente respuesta de la ciudadanía hasta este momento

El Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud acoge desde ayer lunes y hasta mañana miércoles, una nueva convocatoria de donación de sangre convocada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. El objetivo de esta iniciativa es reforzar las reservas de sangre en la provincia y garantizar el suministro necesario para atender a los hospitales y centros sanitarios.

Durante estas jornadas, los vecinos y vecinas que deseen participar podrán acudir en el horario habitual de atención al público: de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde.

Estas campañas se desarrollan en el municipio aproximadamente cada tres meses y suelen contar con una notable respuesta por parte de la ciudadanía de Alhaurín de la Torre, que demuestra una vez más su compromiso solidario con este tipo de iniciativas. Gracias a la participación de los donantes, es posible mantener las reservas necesarias para afrontar intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y situaciones de urgencia.

Desde el Centro de Transfusión recuerdan que donar sangre es un gesto sencillo, seguro y que apenas lleva unos minutos, pero que resulta de vital importancia, ya que cada donación puede ayudar a salvar la vida de varias personas. Por este motivo, animan a todos los ciudadanos que cumplan los requisitos a participar en este tipo de convocatorias. De hecho son muchos los vecinos y vecinas que ya han pasado por la Casa de la Juventud para hacer su donación y contribuir con la campaña.

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre los requisitos para donar y sobre el proceso de donación en la página web www.donantesmalaga.org.