La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, celebrará este sábado 14 de marzo la presentación del cartel anunciador de su salida procesional del Jueves Santo 2026 y su pregón de Semana Santa. La cita tendrá lugar a partir de las 19:30 en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre, con entrada libre hasta completar el aforo.

Este será además el último de los pregones cofrades del municipio antes de dar paso a la Semana Santa, después de que en estas últimas semanas se hayan celebrado los correspondientes a la Cofradía de la Pollinica y a la de los Verdes, así como la del Grupo Parroquial de la Amargura, completando así el ciclo de exaltaciones previas a las estaciones de penitencia.

La encargada de pronunciar el pregón será Carmen Paola Tomé González, quien hablará sobre el significado del Jueves Santo para la hermandad y sus devotos, recordando la tradición, la fe y la emoción que acompañan cada año a la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores por las calle del municipio.

Durante el acto se presentará también el cartel anunciador del Jueves Santo 2026, una obra realizada por José Carlos Torres, que se dará a conocer públicamente en el transcurso del evento. Además, actuará la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús, que regresó recientemente de su visita a Roma, donde fue recibida por el Papa León XIV, en el marco de su 20 aniversario. Con esta cita, la hermandad de los Moraos culmina el calendario de actos previos a la Semana Santa en el municipio.