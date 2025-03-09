La alerta por lluvia obligó a suspender la salida de Nuestro Padre Jesús por las calles del Barrio Viejo. Los rezos han sido en el interior del templo, donde las hermanas portadoras han mecido al santo titular acompañado por la luz de las velas y la música de la Capilla del Carmen Doloroso

La previsión meteorológica ha obligado a la hermandad de los Moraos a suspender el Via Crucis externo que tenían previsto realizar por las calles del Barrio Viejo. El rezo de las 14 estaciones se ha realizado en el interior del templo acompañados de hermanos, vecinos y una representación institucional con el alcalde, Joaquín Villanova, a la cabeza.

Poco antes de que las campanas de la parroquia de San Sebastián tocaran las 21.00 horas, el hermano mayor ha anunciado la decisión de no procesionar a la sagrada imagen.

A pesar de que el cielo parecía estar despejado, los radares proyectaban nuevos chubascos que podrían afectar al patrimonio de la corporación. La decisión ha sido vista con buenos ojos por los devotos que, aunque han derramado algunas lágrimas de emoción, prefieren evitar cualquier riesgo a su querido Nazareno.

Sin embargo, el rezo del Via Crucis se ha podido realizar en el interior del templo. Es la primera vez en la historia de los Moraos que esta salida se suspende a causa de la lluvia. Esto ha dejado una estampa histórica del Señor acompañado por todos sus devotos meciéndose en el interior de la parroquia con la única iluminación de la luz de las velas.

Con la lectura de las catorce estaciones y las notas de la capilla musical del Carmen Doloroso, las andas del Nazareno han recorrido la nave central del templo llevadas con sumo cariño por sus hermanas portadoras.

Para la ocasión, la imagen que realizara el escultor malagueño Pedro Pérez Hidalgo ha lucido potencias y corona de espinas dorada y túnica lisa de terciopelo morado. Claveles y siemprevivas en tonos morados besaban los pies de Nuestro Padre Jesús en sus andas de madera y oro.

Numerosos vecinos, devotos, hermanos y representantes de la Corporación Municipal y de otras hermandades y cofradías no han querido perderse este solemne acto sin precedentes.

El alcalde ha leído una de las estaciones del Piadoso Vía Crucis, y se ha encomendado al Nazareno del Paso pidiéndole que acompañe siempre a todos los alhaurinos.