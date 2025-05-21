La Concejalía publica su informe mensual, que eleva a 180 los avisos comunicados a través de Línea Verde en ese periodo de tiempo, lo que supone una media de 6 al día

A lo largo del mes de abril el departamento de Servicios Operativos ha gestionado un total de 400 incidencias. Se ha conseguido la resolución de 339 de ellas de forma prácticamente inmediata, según señala el informe mensual que elabora la concejalía que dirige Rodrigo Jiménez. El porcentaje por tanto de incidencias solventadas se ha colocado en un 84,75 %, en torno a la media anual.

Desde la aplicación de Línea Verde se ha intervenido en 180 incidencias (6,00 diarias), siendo la mayor cantidad del año en curso. Un total de 152 se han tramitado a través de otros canales: avisos telefónicos a SS.OO., registro municipal, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones y notas interiores de otras áreas.

El propio servicio de diagnóstico del área ha puesto en marcha un total de 30. Las barriadas han recibido 11 actuaciones específicas. El departamento de eventos ha intervenido en el desarrollo de 27 de ellos.