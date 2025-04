El alumnado extranjero de Atal del IES Los Manantiales de Torremolinos ha desarrollado unos proyectos muy interesantes sobre las profesiones o trabajos.

Se les ha explicado en el aula de Atal que trabajar es una actividad muy importante para el futuro de sus vidas, ya que la mayoría de los ciudadanos tienen que trabajar para vivir puesto que solo una minoría son personas muy ricas.

Se les ha explicado que el trabajo bien hecho puede ser muy gratificante y hacerte feliz.

Por otro lado se les ha explicado que las condiciones de trabajo deben ser buenas y adecuadas a cada puesto.

El trabajo bien hecho nos hace estar orgullosos de nosotros mismos y nos da una fuente de dinero para poder seguir adelante con nuestras vidas.

Por otra parte algunas personas que no trabajan pueden tener ideas no muy buenas para conseguir dinero de maneras inadecuadas y meterse en problemas con la ley cosa que no es beneficiosa.

Por tanto trabajar es algo necesario y digno que nos mantiene entretenida la mente y el cuerpo y que hace que el muchas ocasiones nos sintamos bien nosotros mismos y con nuestros compañeros.

En definitiva el trabajo debe verse como un derecho que es digno y positivo y si es en condiciones correctas puede ser muy gratificante para los seres humanos.

Los alumnos extranjeros hicieron unos proyectos muy bonitos y muy personales cada uno con sus ideas y sus detalles individuales que compartieron con sus compañeros.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal IES Los Manantiales Torremolinos.