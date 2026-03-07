La Iglesia Parroquial de San Sebastián ha sido escenario del solemne acto, en el que también se ha presentado el cartel anunciador del Viernes Santo, obra de Pablo Cortés del Pueblo, y ha actuado la Banda Municipal de Música

MÁS INFORMACIÓN:

La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad (los Verdes) ha celebrado la tarde de este sábado el pregón y presentación del cartel anunciador del Viernes Santo 2026. El evento ha tenido lugar en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, que se ha llenado para la ocasión.

El acto, presentado por la secretaria de la cofradía, María Gema Martínez, ha contado con la asistencia del hermano mayor, José María García; los miembros de su Junta de Gobierno; el alcalde, Joaquín Villanova; concejales de la Corporación Municipal; el párroco y director espiritual de la cofradía, Manolo Córdoba; autoridades civiles; y representantes de cofradías, hermandades y grupos parroquiales de la localidad.

El Santísimo Cristo de la Vera Cruz ha presidido el altar mayor del templo hasta la finalización del acto, cuando ha sido traslado por sus capataces y mayordomo hasta su altar.

La Banda Municipal de Música dirigida por Alfonso Ortega ha abierto la tarde con un repertorio de marchas procesionales en las que ha sonado ‘Soledad del Viernes Santo’, ‘Hosanna in Excelsis’, ‘A la Vera Cruz’ y ‘El novio de la muerte’.

A continuación, se ha descubierto el cartel anunciador de este año por parte del hermano mayor y su autor, Pablo Cortés del Pueblo. En él puede verse al Santísimo Cristo de la Vera Cruz sobre su futuro trono de procesión junto a un nazareno y un legionario con la presencia de la iglesia de San Sebastián y romero a sus pies.

Seguidamente, la pregonera de los Verdes de 2025, Ana Rosa Luque, ha presentado a su sucesor en esta tarea, Diego Daniel Cortés Serón, un hermano verde de Alhaurín el Grande que ha expresado con mucho sentimiento, arte y maestría su fe y la creencia en un mismo cristo de la Vera Cruz y con sentidas palabras hacia su madre de la Soledad.

Para su intervención ha contado con el apoyo de un grupo de voces e instrumentos que han aumentado la intensidad del momento y han ayudado a rematar con emoción las palabras del pregonero.

El acto ha concluído con la intervención del hermano mayor de los Verdes, que ha dicho que esperan con mucha ilusión y ganas un nuevo Viernes Santo que haga sentir la fe a todos sus hermanos y seguidores y volver a disfrutar de un día esplendoroso con una estación de penitencia cargada de emoción