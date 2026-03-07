La Asociación de Vecinos Pinos de Alhaurín vuelve a apostar por la recuperación de las tradiciones con una nueva edición de las Jornadas de Esparto, una iniciativa que busca poner en valor uno de los oficios artesanales más antiguos del Mediterráneo.

Estas sesiones formativas se celebrarán varios sábados por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, en el local de la asociación, y estarán impartidas por Lucía Peinado, quien guiará a los participantes a lo largo de todo el proceso de trabajo con el esparto.

Durante las jornadas, los asistentes aprenderán desde los primeros pasos del trenzado, el crecimiento de las piezas mediante la incorporación de fibras y la creación de superficies a partir de los pilares de urdimbre y trama, hasta llegar a los remates finales de las piezas artesanales.

Más allá de una actividad manual, estas jornadas se plantean como un homenaje a la memoria colectiva y al patrimonio cultural, recuperando técnicas transmitidas durante generaciones y que forman parte de la identidad de los pueblos de Andalucía.

Trabajar el esparto requiere paciencia, silencio y tiempo; elementos que convierten esta práctica en una experiencia casi meditativa, donde las manos se conectan con un saber ancestral que merece seguir vivo.

Las jornadas están abiertas tanto a vecinos como a personas interesadas en iniciarse en esta técnica tradicional.

Fechas previstas de las jornadas:

21 de febrero de 2026

21 de marzo de 2026

25 de abril de 2026

23 de mayo de 2026

27 de junio de 2026

El precio es de 30 euros por persona (25 euros para asociados) e incluye el material necesario para la actividad.

Para más información o inscripciones se puede contactar con la organización a través del correo electrónico lupeme2018@gmail.com o en el teléfono 642 19 19 05.