La Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento organizó esta cita: una interesante charla en torno al mundo cofrade que dejó patente la riqueza histórica y patrimonial de las hermandades locales y de la provincia en general

MÁS INFORMACIÓN:

La Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre ha albergado este martes una interesante charla entre el reconocido cofrade y pregonero de la Semana Santa de Málaga en 2005 así como de las hermandades de nuestro municipio, Manuel Molina Gálvez, y el joven alhaurino Alejandro González Lara, que es el premio de investigación 2022 de la cátedra cofrade de la Universidad de Málaga en la Facultad de Gestión Económica. Esta cátedra cofrade fue impulsada por la UMA junto a la Fundación Lágrima y Favores.

El acto ha estado organizado por la Concejalía de Patrimonio Histórico dirigida por Manuel López y en ella no han faltado el alcalde Joaquín Villanova, concejales de la Corporación Municipal y numerosos miembros de las cofradías y hermandades alhaurinas que no han perdido detalle de la charla en estos días previos a la intensa Semana Santa que se avecina.

En la conferencia Alejandro González ha expuesto el trabajo de su cátedra, para el que ha estudiado a tres hermandades distintas: el patrón de Antequera y las malagueñas de Misericordia y Viñeros. Su trabajo estudia el patrimonio y toda la gestión administrativa y económica de las tres y las compara entre sí. Para este estudio contó con la inestimable ayuda de Manuel Molina Gálvez en su faceta de cofrade, estudioso de la Semana Santa y archivero y bibliotecario.

Al finalizar la ponencia los asistentes han podido interactuar con los conferenciantes aportando sus opiniones y puntos de vista. El edil de Patrimonio Histórico, Manuel López, destacó la «excepcional» labor de investigación del joven alhaurino y la «gratitud» por traer a su pueblo este estudio de un mundo con tanta importancia como el cofrade en Alhaurín de la Torre.