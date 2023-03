(Jmm Caminero) Me dicen y me aconsejan que si deseo tener un lugar en el Olimpo del articulismo tengo que hablar/escribir de política, que tengo que tomar partido/ideología/opinión…

Les digo que, rara y excepcionalmente, toco un tema de política o de Política, porque pienso que el pueblo y el ciudadano normal, y, yo soy ambas cosas, apenas conocemos y entendemos y tenemos los suficientes datos sobre la enorme complejidad y simplicidad de la política real. Que nos faltan datos por todos los lados del barco. Y, que la mayoría, solo copian a los otros, todos se copian entre sí mismos, especialmente, los que pertenecen al mismo bando-banda-grupo-sector-ideología…

Por otro lado, cuando éramos jóvenes, durante años, se indicaba el eslogan: “todo es política”, por lo cual, estoy hablando siempre de política, si se toma ese lema, como verdadero, hablo de cientos de cuestiones de cultura, de sociedad, de gastronomía, de metafísica y de religiosidad, de ciudades, de paisajes, de realidades históricas, de argumentos y razones y ofrezco múltiples sugerencias…

Tercero, no deseo herir-ofender-criticar negativamente a nadie. No me agrada, nunca me ha gustado esa forma de actuar. A nadie, individuo o colectivo o grupo o ideología. Cierto es que si escribo: “la casa es verde con un pozo pintado de blanco y con un árbol verde”. Existirán personas que se ofenderán porque dirán que el brocal del pozo es azul, y el verde no tiene hojas, y la casa no es casa sino casi palacio, etc. Es decir, nadie se conformará con cualquier frase que escriba…

Y, por otro lado, si se escribe-habla, siempre se hace de algo. Por muy abstracto que sea, siempre es de algo, pongo el mismo ejemplo de siempre: “no hablo de la persona ebria que se llama JKLMS”, pero si redacto razones y datos y argumentos de la ebriedad, del pecado mortal de la gula o del error moral grave de la gula, en que la ebriedad entraría en ello, de las consecuencias negativas para la salud de ese hábito, para las familias, para la sociedad, para la economía y para el Estado… Es como siempre, tomemos la imagen y metáfora clásica: “ofrezco la tarta y usted puede escoger la parte que quiera y desee…”.

También recordarles, que en política, y, en cualquier otro tema, hasta la saciedad me expresan y predican y publican en letras de oro y platino: Libertad de prensa, libertad de publicación, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de… Y, cuándo modestamente ejerzo ese oficio y vocación y derecho, y, expreso que “aquella montaña tiene demasiada aridez porque quizás lleva sin regar un milenio”. Enseguida, existen voces que ya protestan. Entre los humoristas gráficos, corre la voz, que ya no pueden hacer humor gráfico, porque me parece que te pueden aplicar el artículo 115 del código penal. Si un sujeto colectivo o individual o ideológico considera que vulneras su imagen pública, su honor, su moral, y, mil otras cosas…

Parece ser que existe una paradoja, jamás la civilización humana, ha alcanzado en sus leyes tanta alta moralidad, tantos derechos humanos, tanta buena moralidad, en multitud de temas –quizás, no en todos, no en otros-, tanta humanidad en las leyes, tanto estado de bienestar, al menos en Occidente… y, por otro lado, entre el gremio de articulistas de periódico y de medios de comunicación y entre los viñetistas corre la voz, que la autocensura es cada vez mayor. No se atreven a tocar tales temas, y, los olvidan, otros hay que rozarlos de este modo, se ejerce una autocensura tan grave y tan grande, que pocos que no conozcan este oficio, no se atreverían a pensar. Algunos siguiendo a Goya, hacen una pintura de encargo y para la nobleza y para seguir comiendo en la vida, y, otra pintura, para ellos mismos, por ejemplo, las pinturas negras, y, otra para todos, los grabados del mismo Goya…

Me sugieren, que jamás ningún medio nacional papel o digital, aceptará publicarme de forma rutinaria –por muchos méritos y medallas de trabajo escritural tenga-, nunca me harán hueco en sus páginas de opinión, si no beso y rozo y vapuleo más la política, y, con ella, a personas concretas, a siglas concretas, a comentarios diarios concretos… Pero yo les digo, aquello de Machado, no quiero entrar en ese grupo, de “españolito que naces…”, ni siquiera a nivel de palabras. Yo, les digo, que pienso que un carro necesita dos ruedas grandes para caminar, es decir, necesitamos el consenso y la paz social y la paz política y la crítica constructiva y no la crítica tan agria y acerada e hiriente y herida… Necesitamos paz individual y paz social y paz política, necesitamos la “pax en la península ibérica”…

¡¿Estoy condenado por todo ello, al silencio como articulista y como viñetista, o casi al silencio…!? ¡¡¡…!!!

© jmm caminero (16-22 marzo 2023 cr).

Fin artículo 3.489º: “No hablo, no escribo de política”.