Varias agrupaciones han participado en esta cita a beneficio de la asociación que agrupa a las familias de personas que sufren la enfermedad rara de la Hipoplasia Pontocerebelosa

MÁS INFORMACIÓN:

Por segundo año consecutivo, el Grupo de Castañuelas ‘La Biznaga’, con su directora, Encarna Maldonado al frente, y con la colaboración del Área del Mayor, ha organizado un Encuentro Solidario que ha reunido a agrupaciones de baile, folclore y castañuelas de diversos puntos de la provincia en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud, que se ha llenado para la ocasión.

La entrada-donativo era de 5 euros y los beneficios se han destinado a la labor que realiza la Asociación Española de Ayuda a Enfermos de Hipoplasia Pontocerebelosa tipo 14 (Gen PPILT) ‘La batalla de Karim’. Precisamente en el evento han estado presentes familiares del menor que dio origen a esta asociación y que desgraciadamente falleció días atrás, pero su familia continuará con esta labor para que se investigue esta enfermedad rara.

Además de los anfitriones Grupo de Castañuelas ‘La Biznaga’ del municipio, han participado el Grupo Municipal de Baile de Alhaurín de la Torre que dirige Lourdes Soto; Grupo de Castañuelas ‘Sonido al Viento’ de la asociación Asorte de Málaga; el Grupo de Castañuelas ‘La Biznaga’ de Guaro; la Escuela de Baile ‘Lourdes Rodríguez’ y La Chaparra’ de Alhaurín el Grande; la Asociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la Torre; y el Coro San Isidro Labrador de Churriana.

Encarna Maldonado ha destacado la solidaridad de todos los que han acudido y de los grupos llamados a participar en el encuentro, algo que ha agradecido con firmeza y ha mostrado su apoyo a la familia del menor en estos duros momentos, a la vez que ha apostado por la investigación y la necesidad de invertir en ella para mejorar la vida de todas las personas que sufren enfermedades raras y poco comunes.