La conocida monologuista y cómica ha protagonizado un exitoso y divertido show en Alhaurín de la Torre en el que ha hecho gala de su humor desenfadado y lleno de carácter. El auditorio suma otro lleno dentro del programa Estivalh

MÁS INFORMACIÓN:

La popular humorista Martita de Graná volvió a conquistar al público de la Finca Municipal El Portón con ‘Martita Sea’, un espectáculo cargado de su inconfundible humor desinhibido, fresco y lleno de personalidad, que arrancó carcajadas sin descanso a los cientos de asistentes que completaron el aforo.

La cita, enmarcada en el ciclo Estivalh, organizado por el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón —que dirige el edil Andrés García— y con producción de La Cochera Cabaret, ofreció una divertida reflexión sobre los cambios que la artista ha experimentado en los últimos años. Con su habitual desparpajo, Martita abordó temas que van desde lo profesional y lo personal hasta el sexo y otros aspectos íntimos, siempre desde una mirada cómica y cercana.

Durante hora y media de función, no apta para menores de 16 años, la cómica hizo reír a carcajadas con anécdotas sobre la soltería, el paso del tiempo o la importancia de la salud mental, aderezadas con su salero andaluz y un ingenio que la confirma como una de las grandes referentes del humor en España. No en vano, su anterior gira superó las 200.000 entradas vendidas y batió récords de taquilla.

Este monólogo puso el broche final a la sección de humor del ciclo Estivalh, que este año ha reunido a artistas tan reconocidos como El Brujo, El Comandante Lara o Santi Rodríguez, y que ya mira a 2026 con el objetivo de superar el éxito alcanzado. “Estamos muy satisfechos con la acogida y ya pensamos en la próxima edición. Esperamos poder contar con la pareja gaditana Aguilera y Meni, muy demandada por los vecinos”, adelantó el edil Andrés García.

El Área de Festivales se centra ahora en las dos últimas citas del año: el sábado 27 de septiembre, con el II Festival Internacional de Folclore Ciudad de Alhaurín de la Torre, que contará con las actuaciones de Raíces y Horizontes y Solera, y el 11 de octubre, con un evento musical que revivirá los mejores temas de los años ochenta y noventa en homenaje a los bares más emblemáticos de aquella época.