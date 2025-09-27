Durante el acto, que ha puesto el broche final de la temporada 24/25, se han entregado los galardones a los equipos campeones y a aquellos clubes y personas que han contribuido a la promoción de este deporte

Juan Rosas ha destacado la colaboración entre la Diputación, la FAB y los ayuntamientos para fomentar la práctica de este deporte que cuenta con una gran afición en la provincia

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación ha acogido un año más la Gala del Baloncesto Provincial, acto pone el broche final de la temporada y en el que se entregan los galardones a los equipos campeones de la temporada 24/25 y a aquellos clubes y personas que han contribuido a la promoción de este deporte.

La gala, celebrada hoy viernes con la presencia de todos los estamentos que integran la familia del baloncesto malagueño, ha sido inaugurada por el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés.

Rosas ha recordado que el baloncesto es uno de los deportes más practicados en Málaga, donde existe una gran afición y hay más de 12.000 federados, el 40% de los de toda Andalucía. Para ellos, la Diputación colabora con la FAB impulsando sus actividades y eventos y organiza cada año el Circuito Provincial de Baloncesto 3×3 y las Ligas Educativas de Baloncesto, en las que participan 1.300 jóvenes deportistas de toda la provincia.

Durante esta 21ª edición de la gala se han otorgado distinciones a Juan José Méndez Estrada, del CB Deportivo Coín, quien ha recibido el Reconocimiento Especial ‘José María Martín Urbano’; a Marina Gea, de CAB Estepona, que ha recogido la distinción a la jugadora destacada; el reconocimiento al club ha sido para el CB Marbella en su 50º aniversario; el CAB Estepona ha recibido un reconocimiento especial por su ascenso a la LF Endesa; el galardón ‘Javier Imbroda’ ha sido para Juan Manuel Rodríguez Marín, de Unicaja Baloncesto; el galardón ‘Lidia hierrezuelo’, para Mónica González del Pozo; el galardón ‘Paco Rengel’, para Enrique Aparicio, de SER Málaga; el galardón ‘Alfonso Queipo de Llano’, para José Manuel López Jiménez, de CB Torrox; el galardón ‘Toa Paterna’, para Francis Tomé, de CAB Estepona; y el galardón Patrocinador del Año, para Invermoneda, de CB Alhaurín de la Torre.