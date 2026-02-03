Más de 3.000 personas han sido desalojadas de forma preventiva este martes en distintas zonas inundables de las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga como consecuencia del fuerte episodio de lluvias asociado a la borrasca Leonardo. La medida se enmarca en el despliegue del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones activado por la Junta de Andalucía, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población ante el previsible agravamiento de la situación meteorológica.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, los desalojos más numerosos se han producido en la provincia de Cádiz, especialmente en núcleos rurales de Jerez de la Frontera y en municipios del Campo de Gibraltar, donde más de un millar de personas han tenido que abandonar sus viviendas. También se han registrado evacuaciones en distintas localidades de la Sierra de Cádiz y en el entorno de Algeciras. En Jaén, cerca de 200 vecinos continúan desalojados en la zona de Los Puentes, mientras que en Málaga se han llevado a cabo evacuaciones preventivas en áreas inundables del término municipal de Ronda.

El operativo autonómico ha activado recursos de alojamiento alternativo, atención sanitaria y apoyo social para las personas afectadas, contando con la colaboración de Protección Civil, Cruz Roja y los ayuntamientos implicados. Paralelamente, se mantiene un seguimiento constante del nivel de ríos, embalses y cauces, así como desembalses controlados en varias presas para aumentar la capacidad de laminación ante posibles avenidas de agua.

Como medida adicional, la Junta ha decretado el cierre de los puertos de titularidad autonómica en la provincia de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar mientras permanezca vigente el aviso por temporal, además de la suspensión de la actividad educativa presencial en la mayoría de centros andaluces y el cierre de diversas instalaciones públicas.

Desde la Agencia de Emergencias se insiste en la necesidad de extremar la precaución, limitar los desplazamientos y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, especialmente ante la previsión de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un significativo impacto hidrológico en amplias zonas de la comunidad.