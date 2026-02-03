Navarro informa de la suspensión de la actividad lectiva presencial en toda la provincia de Málaga, así como en los centros de participación activa y centros de día

En Ronda, donde AEMET ha establecido aviso rojo en la comarca, se instalará un Puesto de Mando Avanzado

La Junta mantiene una especial vigilancia de los niveles de los ríos y el estado de los embalses de la provincia, donde los desembalses preventivos y los niveles de seguridad están garantizados

Tras la reunión del Comité Provincial de Operaciones del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha informado de que, ante la llegada de un nuevo episodio de lluvias intensas y persistentes a partir de la madrugada de este miércoles la administración autonómica ha elevado a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía y ha adoptado una serie de medidas para priorizar en la prevención y la seguridad ciudadana.

“Nos encontramos ante una situación excepcional por este fenómeno atmosférico que viene cargada de humedad y precipitaciones persistentes que vienen a mojar un suelo con poca capacidad de drenaje”, ha insistido la delegada para valorar que en este tipo de emergencias “y con la experiencia que ya tenemos más vale pecar por exceso en este tipo de medidas preventivas que por defecto, a pesar de que somos conscientes de las molestias a nivel familiar y empresarial que pueden causar estas medidas”.

En este sentido, la delegada ha detallado que “especialmente donde vamos a estar más pendientes es en la comarca de Ronda” donde los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología AEMET se sitúan, a partir de las 00.00 h de este miércoles, en nivel rojo por lluvias y viento. A partir de esa misma hora del miércoles, la comarca de Antequera se sitúa en aviso amarillo por lluvias y viento; mientras que la comarca de Sol y Guadalhorce y Axarquía se sitúan en aviso naranja por lluvias y precipitaciones.

La delegada del Gobierno ha detallado además que la Junta de Andalucía está muy pendiente del estado de los cauces y las desembocaduras, fundamentalmente en los municipios de Casares, Estepona, Manilva y Marbella, en el caso del río Verde y el río Guadiaro; así como el río Guadalhorce, y sus aportes del río Turón y el río Grande, en la zona de Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Álora, Pizarra y Alhaurín de la Torre.

En el caso de la Axarquía, igualmente, se mantendrá la vigilancia del nivel del río Guaro y puntos de alta inundabilidad como el valle de Benamargosa y la desembocadura en el término municipal de Torre del Mar.

Entre las principales medidas preventivas, la Junta de Andalucía ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial en los centros educativos de toda la provincia, medida que se extiende a toda Andalucía a excepción de la provincia de Almería, permitiendo que se puede continuar la actividad de forma telemática. En el caso de la Universidad, el Gobierno andaluz le trasladará la recomendación para la suspensión de las clases, ya que la Universidad tiene autonomía en la organización de su actividad. Asimismo, se suspende la actividad en los centros de día y centros de participación activa de mayores. “Además, recomendamos a los ayuntamientos el cierre de parques y zonas verdes, así como la cancelación de actividades deportivas al aire libre”, ha apuntado, para añadir que dichas medidas se volverán a evaluar en función de la evolución meteorológica de este jueves.

“Nuestro objetivo es reducir al máximo los riesgos ante el episodio de lluvias, por lo que hacemos un llamamiento expreso a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en carreteras de montaña donde existe un elevado riesgo de desprendimientos y caída de árboles”, ha continuado.

Navarro ha informado que esta misma tarde a las 20.00 horas se emitirá un mensaje Es-Alert a los dispositivos móviles de la población que se sitúe en aviso rojo por AEMET, que en este caso se enviará a los municipios de la comarca de Ronda, por riesgo de lluvia y viento con el objetivo de concienciar a la población para que evite los desplazamientos.

“Sin embargo, en función de la evolución de los niveles de los ríos se podrá enviar un segundo Es Alert para aquellas zonas donde sea necesario realizar la evacuación y desalojo de la población”, ha añadido Navarro quien ha apuntado que en la reunión telemática con los alcaldes se les ha trasladado que los municipios evalúen las zonas en riesgo de inundación y la necesidad, si hiciera falta, de desalojos preventivos. “Y, por supuesto, todos los municipios deben activar su Plan Territorial de Emergencias Local PTEL para que todos sus dispositivos de seguridad y emergencias se encuentren activos para atender cualquier tipo de incidencia”, ha añadido.

En el caso de las carreteras, la delegada del Gobierno ha trasladado que se van a llevar a cabo, desde este mediodía, una serie de cortes en vías para evitar posibles incidencias a consecuencia de las lluvias: la A-7150 en el PK 1900 en Secadero (Casares) por desprendimiento y la A-366 que va de Coín a Tolox, en el PK 53, por desprendimiento.

La delegada del Gobierno ha explicado que, dado el aviso rojo en la comarca de Ronda, se va a instalar un Puesto de Mando Avanzado en las instalaciones de la Policía Local de Ronda desde donde se podrán coordinar todas las actuaciones incidencias en la Serranía y se podrá realizar un seguimiento permanente de la evolución del temporal. “Dado el riesgo que entraña el corte de carreteras por las lluvias y el desplazamiento de operativos de emergencia, es más operativo contar en este municipio con un PMA”, ha explicado.

Patricia Navarro ha detallado que la elevación de la Fase de Emergencia Situación Operativa a 2, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, supone reforzar todos los servicios y dispositivos de emergencia. “Se va a reforzar las salas del 112 de toda Andalucía y de Málaga, tanto a nivel provincial como de ámbito regional, así como los efectivos de Protección Civil están todos activados, y al Consorcio provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga se le ha pedido un refuerzo para cubrir las zonas de mayor riesgo”, ha explicado.

Igualmente, los medios de Infoca se han activado para todas las tareas de recuperación de infraestructuras y servicios públicos esenciales, y los aviones de coordinación para poder realizar inspecciones aéreas de las zonas inundables, Cruz Roja y GIPED.