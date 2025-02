(Reportaje-Isidoros Karderinis) ATENAS, Grecia—Se cumplen dos años del trágico día de la colisión de trenes el 28 de febrero de 2023 en el valle de Tempe, cerca del pueblo de Evangelismos, ubicado en la prefectura de Larisa, al noreste de su capital del mismo nombre, y que está a 129 kilómetros de la segunda ciudad más grande de Grecia, Salónica. El resultado de este dramático suceso, a menudo llamado la «tragedia de Tempe» o el «crimen de Tempe», fue de 57 muertos y al menos 85 heridos, 25 de ellos muy graves. Se trata del accidente ferroviario más mortífero ocurrido en Grecia.

En concreto, un tren de pasajeros de la compañía Hellenic Train, perteneciente a la empresa estatal italiana Ferrovie Dello Stato Italiane, que se dirigía de Atenas a Salónica y con más de 350 pasajeros a bordo, colisionó frontalmente a las 23:21 de la noche con un tren comercial de la misma compañía que se dirigía de Salónica a Thriasio Pedio, una llanura de la prefectura de Ática, al oeste de Atenas. El tren de mercancías transportaba de forma ilegal, es decir, sin declarar, un cargamento de materiales químicos inflamables, 3,5 toneladas. A esta conclusión se llegó tras una investigación encargada por expertos confiables de la Universidad de Gante (Bélgica). Los dos trenes circulaban por la misma línea durante 16 minutos antes de la colisión mortal.

La colisión descarriló la mayoría de los vagones del tren de pasajeros y en el momento de la colisión se produjo una bola de fuego instantánea y un incendio que quemó por completo los dos vagones delanteros del tren de pasajeros. La mayoría de las víctimas eran griegas, pero entre los muertos también había seis albaneses, un rumano, un sirio y un ciudadano de Bangladesh.

Tras el accidente, se produjeron protestas nocturnas y enfrentamientos con la policía en toda Grecia, mientras que el 2 de marzo de 2023, los empleados ferroviarios de Hellenic Train y del Metro de Atenas se declararon en huelga para protestar por los peligros asociados al accidente.

Dos años después, la sociedad griega está indignada por la gestión que ha dado el Gobierno al accidente ferroviario. Según un sondeo realizado por la empresa de sondeos Alco, por encargo de la cadena de televisión Alpha, el 72% de los ciudadanos consultados cree que el Gobierno está intentando encubrir el asunto. Y cuando dicen encubrimiento, se refieren a todo lo que ocurrió después del accidente de tren en Tempe.

Pero ¿qué pasó desde entonces hasta hoy? Del 1 al 6 de marzo de 2023, el gobierno retiró la tierra del lugar de la tragedia a una profundidad adecuada, colocó grava gruesa impregnada de una cantera y la cubrió con hormigón de espesor suficiente. Al mismo tiempo, mintió sobre lo que transportaban los vagones del tren comercial. Y, por último, el gobierno intentó encubrir a sus ministros y ejecutivos para que no se revelaran sus responsabilidades en la alteración del lugar y la pérdida de información valiosa, como material biológico de las víctimas, que ayudaría a resolver el crimen.

No debería haber otro caso en el mundo en el que la escena de un crimen (y de uno de gran escala) no sólo no sea investigada a fondo, sino que sea arrasada 24 horas después del crimen.

Además, la investigación judicial por esta flagrante obstrucción a la investigación de este trágico suceso se inició con un retraso de un año y sólo después del clamor social provocado por la lucha inquebrantable de los familiares de las víctimas. Y va a haber un juicio por el accidente y la alteración del lugar, que se retrasa particularmente.

Por su parte, la compañía Hellenic Train, en sus sucesivos comunicados sobre el accidente ferroviario, afirma que el tren comercial no transportaba materiales inflamables. En su informe, que también ha entregado a las autoridades, califica la explosión y el incendio de ¡una desafortunada coincidencia!

Así, el viernes 28 de febrero de 2025, en 365 ciudades de Grecia y otros países, se celebraron magníficas y emotivas concentraciones con motivo del negro aniversario del segundo aniversario del trágico accidente de Tempe. En Atenas, la manifestación de protesta se celebró en la plaza central de la ciudad, la plaza Syntagma (primera foto), frente al Parlamento, donde una enorme multitud llenó la plaza hasta el tope, así como todas las calles aledañas.

Los ciudadanos, con su dinámica presencia, expresaron su demanda por el esclarecimiento total de las circunstancias en las que 57 personas perdieron la vida en la fatídica noche del 28 de febrero de 2023 y por que se haga justicia, lo que significa llevar ante la justicia a todos los responsables de esta tragedia.

Isidoros Karderinis es periodista, corresponsal de prensa extranjera y autor. Facebook: Karderinis Isidoros