Presentado el cartel y el programa de las fiestas, que este año vuelven al centro para la Feria de Día. Javi Medina y Josué Rarujo completan los conciertos en la Caseta Municipal. Kiko Rivera actuará en la Gala de Reina y Rey el día 6. La Romería, el fin de semana del 14 y 15

La Feria de San Juan 2025 de Alhaurín de la Torre ya tiene cartel anunciador y programa completo de actividades. Este viernes ha tenido lugar la presentación oficial en un concurrido acto en la plaza de San Sebastián, en el que no faltaron la música en directo, con el grupo Noray, y donde también se han presentado oficialmente a las candidatas y candidatos al título de Reina y Rey de las fiestas.

El acto ha estado conducido por Rafa Rodríguez y María Cañete y ha comenzado con el descubrimiento del cartel anunciador, una obra de Iván Rodríguez Ledesma, así como del cartel de la Romería que ha realizado Alba Pérez Cebrián. El alcalde, Joaquín Villanova, acompañado del concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, ha sido el encargado de descubrir las obras.

Los asistentes han disfrutado también del desfile de presentación de los jóvenes que participarán en la gran Gala de Reina y Rey el 6 de junio, quienes han demostrado lo que han aprendido a lo largo de este mes de ensayos y preparación. Esta cita abrirá oficialmente los festejos de San Juan el mencionado viernes 6 a las 21 horas en El Portón, con entrada libre. Será un gran espectáculo que contará con las actuaciones de Kiko Rivera, Big Lois, Hoffman y El Morta.

La Romería de San Juan tendrá lugar el fin de semana del sábado, 14 de junio, y domingo 15. El sábado, a las cinco de la tarde, tendrá lugar la misa de romeros en el Parque Municipal cantada por los Hermanos Ortigosa y la posterior salida de toda la comitiva romera hacia el recinto del Arroyo El Pinar, donde a partir de las once de la noche actuará el grupo Malamanera y el DJ Dani Gabana. Ya el domingo, el escenario del recinto acogerá los conciertos de Encarni Navarro (16 horas) y Cantores de Híspalis (18 horas) antes del regreso de San Juan hacia la Parroquia de San Sebastián a las ocho de la tarde.

El 24 de junio, festividad local de San Juan Bautista, a las doce del mediodía se realizará la tradicional ofrenda floral al santo en la parroquia cantada por el Coro Trébol de Agua y esa misma tarde, desde las seis, se oficiará la misa en su honor con el acompañamiento de la Coral Santa Cecilia. A las 19 horas se pondrá en marcha la procesión por su recorrido habitual.

La Feria en sí comenzará el miércoles, 25 de junio, con el desfile inaugural (19 horas) y, a continuación, en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista la Banda Municipal de Música ofrecerá un pequeño concierto antes del pregón de las fiestas que dará María José Segura Garrido a las 21 horas. Posteriormente se realizará el corte de cinta y encendido del alumbrado del Real.

Cada noche, a las once y media, la Caseta Municipal acogerá los conciertos principales de la Feria con Josué Rarujo el miércoles; Demarco Flamenco el jueves; Toreros con Chanclas (la unión de No me pises que llevo chanclas con los Toreros Muertos) el viernes; Javi Medina el sábado y Melody el domingo como cierre. Después de estos conciertos la juventud tomará la caseta con la presencia de diversos DJ’s.

Los más pequeños contarán con animación en el Parque Municipal las mañanas de jueves, sábado y domingo y, el viernes por la tarde, volverá una de las actividades más esperadas con la carrera de San Fermines infantiles (19 horas). Los grupos y academias de bailes pisarán este mismo escenario todas las noches desde las 21.00 horas.

NOVEDAD EN LA FERIA DE DÍA

La principal novedad de la edición 2025 de la Feria de San Juan es la vuelta de la celebración de la Feria de Día a la plaza de San Sebastián. Será en dos jornadas, el sábado y domingo, en horario de doce de la mañana a las siete de la tarde y contará con las actuaciones de Mr. Proper y Comando G el sábado, y José Rey el domingo, jornada en la que se degustará la tradicional paella popular. También el domingo, a las 18 horas, en la calle Juan Carlos I habrá carrera de cintas en moto, que ya se recuperó para la feria del año pasado.

Los mayores también van a disfrutar de la Feria con una gran fiesta el lunes 23 en el Parque Municipal y posterior cena en las casetas de las cofradías del municipio en el recinto ferial. Como viene sucediendo desde hace ya algunos años, habrá horas sin ruido en las atracciones todos los días entre las 18:30 y las 20.30 horas para favorecer que personas del espectro autista o con necesidades especiales puedan disfrutar de las fiestas sin ningún problema.

Tanto el alcalde como el concejal de Fiestas han animado al disfrute de las celebraciones y se han mostrado entusiastas con el cartel y las actividades, así como con la novedad de la vuelta de la Feria de Día al centro para beneficio de los negocios y restaurantes de la zona. Otra novedad es la recuperación de las antiguas medallas de San Juan para beneficio de la actividad que realiza el grupo parroquial de la Virgen de la Candelaria. La propia pregonera de este año, María José Segura, presente en el acto, ha recibido la primera de ellas.

Descarga aquí el programa de Feria 2025 en PDF