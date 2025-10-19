El cuarteto del músico sevillano deleita al público congregado en el Centro Cultural

Este sábado se ha abierto la I edición del Ciclo ‘Jazz en el Aleixandre’, que organiza el Área de Cultura y que traerá en los próximos meses a grandes nombres del género al Centro Cultural.

Para este primer concierto se ha contado con el guitarrista y compositor sevillano Miguelo Delgado al frente de un cuarteto que ha deleitado al público que ha acudido al recinto.

En el concierto, Delgado ha actuado junto junto al saxofonista gaditano Pedro Cortejosa, con el que ha interpretado una serie de temas originales de su discografía, así como canciones inéditas en formato cuarteto junto al contrabajista Javier Delgado y el baterista Javi Delgado creando una serie de paisajes sonoros únicos para el espectador.

Miguelo Delgado nació en 1980 y ya desde muy pronto, con solo once años de edad, comenzó su afición a la música en general y la guitarra en particular. Ha formado parte de grupos y formaciones con los que ha podido llevar su música a numerosos lugares de la geografía con su mezcla de jazz, rock o electrónica contando en su haber con numerosos trabajos discográficos.

Los amantes del jazz pueden seguir disfrutando durante el otoño e invierno de la conexión con este género musical que tanto bagaje tiene en Alhaurín de la Torre. La siguiente cita dentro del ciclo será el sábado, 8 de noviembre, con Valdés Trío.

Las localidades numeradas para el concierto ya están a la venta en el Centro Cultural y a través de internet en www.mientrada.net al precio de cinco euros.