En el IES Galileo de Alhaurín de la Torre hoy 29 de octubre de 2025, se ha guardado un minuto de silencio por la estudiante fallecida a causa del acoso recibido por sus iguales.

Se ha leído un manifiesto en contra de todo tipo de acoso y del acoso escolar desde la radio educativa del instituto antes del minuto de silencio.

El minuto de silencio ha sido a las 9:30 de la mañana y todo el alumnado , profesorado y personal del centro han guardado un minuto de silencio a causa de este desafortunado incidente.

Se deben tomar medidas muy poderosas por parte de los políticos, educadores y padres y madres así como la sociedad en general para evitar esta clase de acontecimientos.

Parece increíble que en una sociedad democrática en la que los valores de respeto, tolerancia, comprensión y empatía hacia el resto de las personas deberían ser lo habitual , sigan ocurriendo eventos tan terribles como este.

Todos juntos debemos trabajar y luchar para que estos hechos tan graves no pasen en nuestra sociedad y es responsabilidad de todos y todas, no nos olvidemos que cada uno de nosotros es un ejemplo para los niños y adolescentes que son el futuro de nuestras vidas y por tanto son un exponente muy valioso para nuestro país y para el mundo en el que vivimos.

Comunidad educativa del IES Galileo de Alhaurín de la Torre, Málaga.