La iniciativa propone una serie de coloquios y encuentros destinados a presentar y analizar las obras programadas para las próximas semanas

En la tarde de hoy, martes, ha iniciado su actividad la Escuela de Espectadores, una iniciativa de mediación cultural que acompañará el Ciclo de Teatro de noviembre. El evento ha tenido lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, donde ha acudido el concejal del área, Manuel López.

Este proyecto propone una serie de coloquios y encuentros destinados a presentar y analizar las obras programadas, fomentando una mirada crítica y participativa del público.

La primera de las clases ha sido impartida por el director de escena y pedagogo especialista en teatro contemporáneo, Paco J. Corpas, y la autora, dramaturga y coordinadora de la Escuela de Espectadores, María Beltrán.

La actividad está dirigida a personas mayores de 18 años. Además, quienes asistan de forma continuada a las seis funciones recibirán como obsequio una entrada para la obra ‘Las Furias’, que se representará el 21 de noviembre.

Las siguientes representaciones se desarrollarán el 4, 11, 18 y 25 de noviembre; y 2 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

El concejal de Cultura, Manuel López, ha hecho una valoración muy positiva de la actividad y ha querido invitar a los vecinos del municipio a que asistan en el Ciclo de Teatro de Noviembre, que el año próximo ya tendrá lugar en el futuro teatro del municipio.

La Escuela de Espectadores, en su origen, forma parte de un programa promovido por Factoría Echegaray (la productora escénica municipal de la ciudad de Málaga) destinado a atraer, fidelizar y formar al público en las artes escénicas contemporánea. Dicha escuela surgió en la temporada 2021-22, pero cabe destacar que su responsable, Paco J. Corpas, ya había creado la primera experiencia similar en 2007 en otros teatros públicos.