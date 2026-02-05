La Asociación Abrazo Amigo organiza una nueva charla centrada en la gestión emocional de la menopausia, una etapa vital que conlleva importantes cambios físicos y emocionales y que merece ser abordada desde el conocimiento, el acompañamiento y el bienestar.

La sesión será impartida por Paloma Prada, especialista en emocionología y terapeuta holística, y tendrá lugar el jueves 19 de febrero, a las 17:00 horas, en el Centro de la Mujer, situado en la calle Caldera s/n de Alhaurín de la Torre.

Esta charla tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas para comprender y gestionar las emociones asociadas a la menopausia, fomentando el autocuidado, la escucha y el equilibrio emocional.

La actividad cuenta con la colaboración del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y está dirigida a todas las personas interesadas en profundizar en esta etapa desde una perspectiva integral y cercana.

Desde la organización animan a la participación y recuerdan que este tipo de encuentros contribuyen a crear espacios de apoyo, aprendizaje y bienestar compartido.

👉 ¡Os esperamos!