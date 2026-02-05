Asociación de la Prensa de Málaga (APM) | 120 ANIVERSARIO APM

Más de 30 profesionales participan en el proyecto que hoy se ha presentado, entre ellos el alcalde de Málaga y Guillermo Jiménez Smerdou, recientemente fallecido

La iniciativa, dirigida y presentada por las periodistas Laura López y Celia Bermejo, recrea la Málaga de principios del siglo XX y pone el broche al 120 aniversario de la APM

MÁLAGA 05.02.2026 | La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha presentado hoy en el Ateneo el podcast Prensa, papel y pluma, un proyecto sonoro con el que se ponen fin a los actos de su 120 aniversario y en el que han participado más de treinta personas, en su mayoría profesionales de la comunicación que han colaborado de forma desinteresada en esta recreación histórica. Entre las voces que forman parte del trabajo destacan la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que da voz a su antecesor Salvador González Anaya, y la del periodista Guillermo Jiménez Smerdou, cuya participación adquiere un significado especialmente emotivo tras su reciente fallecimiento.

Dirigido y presentado por las periodistas Laura López y Celia Bermejo, el podcast propone un viaje narrativo a la Málaga de comienzos del siglo XX para revivir el nacimiento de la Asociación de la Prensa. «Prensa, papel y pluma es un proyecto hecho por periodistas, sobre periodistas y para periodistas, pero también es un regalo para los oídos de los amantes de la historia de Málaga», señaló López.

Elena Blanco, presidenta de la APM, señaló que el pódcast pretende divulgar, de una manera amena y accesible, cómo fueron aquellos comienzos, las razones que motivaron la creación de la Asociación -que no eran otras que la defensa del Periodismo- y quienes fueron sus principales impulsores, entre los que se cuentan personajes célebres de la vida malagueña de la época.

La producción se estructura en dos capítulos que recrean la jornada del 25 de julio de 1905: un recorrido por la ciudad y la posterior asamblea fundacional celebrada por la tarde, con un homenaje especial a las mujeres periodistas de la época y una evocación del tradicional Baile de la Prensa. «Uno de los momentos más bonitos ha sido cuando los compañeros y compañeras han puesto voz a sus personajes», añadió Laura López, que ha unido en este proyecto su pasión por la escritura, el teatro y la historia del periodismo malagueño.

Para su elaboración se han consultado numerosas fuentes documentales sobre la historia de la prensa y de la ciudad, con especial atención a los trabajos del catedrático Juan Antonio García Galindo y a los fondos del periodista Narciso Díaz de Escovar. El hilo narrativo lo conforma el viaje en el tiempo de dos periodistas malagueñas —interpretadas por las propias López y Bermejo— que se adentran en la Málaga de 1905 para ser testigos del nacimiento de la APM. Este pódcast cuenta también con las declaraciones de Elena Blanco Castilla, presidenta de la APM; Fernando Orellana Ramos, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias y Natalia Reina Girona, directora del CEIP Prácticas N.1 de Málaga.

Sobre el proceso de creación, Celia Bermejo explicó que uno de los mayores retos fue la elección del amplio elenco de voces: «Nos costó muchísimo elegir los nombres finales, porque contamos con compañeros y compañeras fantásticos». La periodista destacó además la excelente acogida del proyecto: «Desde el primer momento tuvimos claro que debía trascender a toda la profesión, por eso hay periodistas de casi todos los medios de Málaga». Bermejo subrayó igualmente el esfuerzo de producción realizado: «Hemos intentado trasladar a los sonidos de la forma más fiel posible cómo era la Málaga de 1905 para que el oyente consiga hacer ese viaje en el tiempo con nosotras».

Con este estreno, la Asociación de la Prensa de Málaga refuerza su compromiso con la divulgación de la memoria periodística a través de nuevos formatos narrativos. El podcast ya está disponible en las principales plataformas digitales y en los canales oficiales de la APM.

IVOOX

SPOTIFY

PARTICIPANTES

Han prestado su voz a este proyecto Antonio Ismael como el periodista Narciso Díaz de Escovar; Montse Naharro como Luisa Sampson; Fernando del Valle como jefe de la estación de tren; Rafael Salas interpretando al periodista y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Miguel Moya; Roberto López como Ramón, el cochero; Andrés García dando vida a Tomás Márquez, vendedor de prensa de La Unión Mercantil; Diego Banderas como comprador de prensa; Sandra Barrionuevo como vendedora ambulante; Francisco de la Torre encarnando al periodista y alcalde Salvador González Anaya; y Eduardo Ramos como camarero de La Loba, junto a su hijo Gael Ramos, que ha dado vida a un vocero de la prensa.

Completan el reparto Nieves Egea como la maestra y periodista Teresa Aspiazu; Rebeca García Miña como Enriqueta, vendedora de El Popular; Antonio Méndez como Pedro Gómez Chaix, fundador de ese periódico; Guillermo Jiménez Smerdou como cliente del Café La Loba; Teresa Santos en la locución de la careta de inicio; José María de Loma e Isabel Naranjo en la locución de créditos; Marcos Chacón como Eduardo León y Serralvo, director de El Cronista; Ángel Escalera como Antonio Fernández y García, director de La Unión Mercantil; Rafael Romo como Agustín Carrasquilla, dueño de restaurante; Manuel Castillo Casermeiro como Enrique Pérez Lirio, primer presidente de la Asociación de la Prensa; María José Cruzado como la señorita Isabel; Andrés García Maldonado como el periodista José Cintora; Gonzalo Rojo como el periodista Benito Marín; Luciano González Osorio como el periodista Ramón Urbano; Laura García como la señorita Julieta; Ana Barreales como la fotógrafa Sabina Muchard; y Paula Peralta como la maestra y periodista Suceso Luengo.

A este elenco se suman también los niños Manuela Sanjuán y Candela Sanjuán, hijas de Celia Bermejo, cuya participación junto al pequeño Gael Ramos refuerza el carácter intergeneracional de un proyecto coral que ha unido a distintas generaciones en torno a la memoria del periodismo malagueño.