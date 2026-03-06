‘Credo’ es el nombre del espectáculo que pondrán en escena en el Edificio de Promoción de El Peñón a las 18.30 horas: un cuidado montaje audiovisual que fusiona música cofrade y cultura andaluza. El grupo ya visitó con gran éxito este mismo escenario en 2020

El Edificio de Promoción de El Peñón de Alhaurín de la Torre acoge este próximo domingo, 8 de marzo, a las seis y media de la tarde el espectáculo ‘Credo’, de Cantores de Híspalis, que vuelven al municipio seis años después de su anterior gira. Se trata de un grupo referente de la la música cofrade contemporánea y pioneros en llevar las raíces andaluzas a los grandes escenarios.

Su repertorio, profundamente vinculado a la religiosidad popular, se enriquece en esta ocasión con colaboraciones excepcionales que elevan la propuesta artística a un nuevo nivel. ‘Credo’, que se completa con un cuidado montaje audiovisual, es una declaración de fe escénica, que emociona tanto al creyente como al amante de la cultura, y que reivindica la vigencia artística de nuestras tradiciones más profundas.

Su objetivo no es solo conmover, sino también dignificar la herencia. En este evento participarán la Agrupación Musical La Pasión de Linares, el saetero Manuel Cuevas, M. Ángeles Cruzado, y el pregonero Enrique Casellas.

Más información y venta de entradas:

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/credo-cantores-de-hispalis-en-alhaurin-de-la-torre