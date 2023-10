(Mariano Cabrero Bárcena) Pero un beso de júbilo, de amor…no se le da a cualquiera. Ninguno de estos besos recibió la joven de la que estamos hablando. Quizá sea mi opinión más apropiada al caso que vamos a tratar: El caso Jenni Hermoso. Los jueces tienen la última palabra al respecto.

La jugadora de de la selección española Jenni Hermoso declaró a preguntas de la Fiscalía `que el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación de Española de Fútbol (RFEF)Luis Rubiales `no fue consentido y no se sintió respetada como persona y futbolista, “Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esta situación”, afirmó durante su declaración ante el Ministerio Fiscal, según adelantó anoche el programa ‘Código 10’ de Telecinco. En esta, la futbolista narró el momento en el que recibió el beso después de que España ganase EL Mundial femenino.

Según su relato, se abrazó con Rubiales y afirmo: “La que hemos liado”. Después el expresidente de la RFEF pegó un brinco sobre ella y le comentó: “España Mundial lo hemos ganado gracias a ti”. “Lo siguiente fue que sus manos agarraron mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras”, rememoró Hermoso a preguntas ‘La teniente Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Marta Durántez Gil’. “Ni me lo esperaba”, añadió la madrileña.

En este punto, la futbolista recordó que la victoria del Mundial fue un “hecho histórico” que costó “la vida conseguirlo”. “En ningún momento me podía esperar que pasase al final algo así. En una persona de confianza creo que nadie esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera”

dijo Hermoso, que también explicó que cuando bajo de la tarima manifestó lo sucedido con Rubiales a sus compañeras Alexia Putellas e Irene Paredes.

Cuestionada expresamente por si el beso fue consentido y si se sintió violentada o violada en algún momento, Hermoso fue clara. “En ningún momento fue consentido. Claramente me sentí no respetada. En ese momento no se me respetó en ningún momento, ni como jugadora ni como persona, estaba viviendo algo que era histórico. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación”, concluyó.

La jugadora Hermoso continuó su declaración explicando que trato de seguir adelante la celebración, ya que no deseaba que nada restase valor al triunfo. “Mi sensación era de no podía robar protagonismo de ningún tipo a lo que había pasado, porque era histórico. Yo seguí adelante para proteger a mis compañeras”, manifestó.

Comenzaron entonces las presiones. Las primeras cuando aún estaba en el vestuario. “Él está fuera y me dice: ‘Jenni, se está hablando mucho del beso’. Yo ahí le dije que yo sabía cómo había sido, que no había estado bien y que él sabía que le iba a caer. ‘Lo que has hecho lo has hecho…delante de todo el mundo’, le dije. Me intento explicar los momentos del beso y le dije que no tenía que explicarme…nada”, comunicó Jenni Hermoso.

Las presiones hacia la jugadora de futbol continuaron produciéndose durante el vuelo de regreso a España, tratando de convencerla para que apareciese en un vídeo con el bueno de…Rubiales, incluso presionando a su propio hermano. Le aconsejaron para que presionará a Hermoso, cosa que no llevó a cabo…

La Coruña, 11 de octubre de 2023

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor