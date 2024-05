(Mariano Cabrero Bárcena) Uno entiende que «El señor Sánchez no se va, se queda», lo cual no beneficia ni a España ni a los españoles. Al presidente el Ejecutivo español, Pedro Sánchez le he llegado su momento-como ocurre con todos las los jefes de Estados-, de cuestionarse de muchas cosas, ocurridas durante su corto mandato.

Dice haber sufrido un dolor familiar, como consecuencia de la apertura de diligencias por parta de un veterano juez de Madrid, Juan Carlos Peinado (69 años), sobre las presuntas irregularidades que habría cometido Begoña Gómez (esposa del señor Sánchez) en sus ocupaciones profesionales al avalar a un licitador de un contrato público y a aceptar patrocinios de empresas luego beneficiarios de ayudas del Gobierno que preside su esposo.

El nombre de su esposa lo puso sobre la mesa uno de sus aliados, Gabriel Rufián, más Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal ni lo mencionaron por equivocación

El equipo más cercano a Pedro Sánchez sí que señaló la presencia de Begoña Gómez en muchas de las decisiones estratégicas que tomó el líder socialista, sin saber, desde luego, el alcance judicial que se les presupone a las denuncias formuladas por Manos Limpias y Hazte Oír.

Existe desde luego una sombre de corrupción sobre el «caso Koldo». Fuentes consultas al respecto revelan que el «caso Koldo» es otro de los lastres que lleva en su mochila el señor Sánchez, siendo éste un lastre de tipo emocional. Hemos de apuntar también que al señor José Luis Ábalos- número 2 en el PSOE-, que fue portavoz en la moción de censura-lo defenestro del Ministerio de Transportes, pero siempre lo mantuvo con diputado y pensaba en él como candidato para los puestos de salida en las elecciones europeas del 9J.

El teléfono del señor Sánchez- jefe del Ejecutivo español- fue expiado por activa y por pasiva. También habían sido pinchados los móviles de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del de agricultura, Luis Planas, y del de Interior, Grande-Marlaska. Viniendo en conocimiento que el espionaje a los separatistas se hizo bajo supervisión judicial, mientras que Sánchez y sus ministros se supo más tarde que los había hecho presuntamente Marruecos, igual que en otros países, como Francia.

Las escuchas se llevaron a cabo como un programa israelí, Pegasus, que almacena todos los datos en una empresa de Tel Aviv. Y es que en plena ofensiva internacional de Pedro Sánchez abanderó el reconocimiento internacional del Estado palestino, que nunca debió haber hecho, ¿pues los españoles no teníamos velas? en ese entierro.

Y es que Sánchez tiene-según especulaciones al respecto- prorrogar su carrera política más allá de los Pirineos. Ocupa desde el año pasado el cargo de presidente de la Internacional Socialista y echa el resto para aparecer en todas las grandes cumbres mundiales, de la de la OTAN, que llegó a organizar en Madrid, al G20, donde dejó alguna de las fotografías icónicas junto a los grandes líderes mundiales.

La Coruña, 28 de abril de 2024

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor