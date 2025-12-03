(Por Mariano Cabrero Bárcena) La “intromisión” del presidente de gobierno, señor Sánchez, en el fallo adelantado del fiscal general del Estado ha establecido una mala acción parlamentaria, además de una manifestación fuera de lugar.

Todos sabemos que “En un Estado democrático de Derecho’-como se proclama en el artículo primero de nuestra Constitución de 1978, el respeto al Poder Judicial y por tanto a las decisiones y, por tanto, a las decisiones emanadas de Jueces y Tribunales es un postulado es un postulado esencial que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de Gobierno”. Todo lo cual nos lo recuerda la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Los jueces, muy por el contrario, siempre están sometidos al imperio de la ley. Y es la propia ley la que determina siempre sus actuaciones.

El barón de Montesquieu dejó escrito en su obra “El espíritu de las leyes” … que el de los jueces es un poder ‘invisible y nulo’, siendo la boca que expresa las palabras de la ley. Por tanto…la principal labor de los jueces es juzgar y ejecutar lo juzgado con arreglo a derecho.

Y continúa expresándose la APM (Asociación Profesional de la Magistratura): “La ‘desautorización’ dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, supuso un nuevo traspaso de la barrera de la lealtad institucional, especialmente cuando ni siguiera se aguardó a conocer las razones por las que se pronuncia la condena del Exfiscal general del Estado, señor Álvaro García Ortiz.

Por tanto, La Asociación Profesional de la Magistratura, actuando en defensa de “los valores que inspiran su compromiso con la sociedad, no logra sino deplorar y exigir el cese de tan graves ataques y descalificaciones como son las que vienen reiterándose contra el Tribunal Superior y el Poder Judicial en su conjunto, absolutamente impropias en una democracia avanzada, como es la española”.

Dicho de otro modo: “Cómo se proclama en las conclusiones del presente Congreso Nacional, estamos en condiciones de garantizar al conjunto de la sociedad que, como implica la formula del juramento que hicimos con motivo de nuestro ingreso en la carrera judicial, seguiremos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a la tarea de administrar recta e imparcial ‘Justicia’ frente a todos”, termina diciendo la nota institucional. ¡Qué así sea! Los españoles se lo agradeceremos eternamente.

Mariano Cabrero Bárcena es escritor