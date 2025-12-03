Los días 10, 11 y 12 de diciembre se trasladará hasta Alhaurín de la Torre una unidad del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. Las personas interesadas en donar pueden hacerlo en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

MÁS INFORMACIÓN:

Llega la Navidad y se multiplican los llamamientos para la donación de sangre. Alhaurín de la Torre acogerá los próximos días 10, 11 y 12 de diciembre una nueva campaña de recolectas organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento, aunque en esta ocasión cambiará de ubicación, ya que se desarrollará en el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), en la calle Caldera.

El horario de atención al público será el de siempre: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, con el objetivo de reforzar las reservas de sangre en la provincia y garantizar el suministro a los hospitales, sobre todo, en esta época del año, cuando la población crece de forma importante durante el periodo navideño, debido a la gran afluencia de turistas, visitantes y familiares que residen fuera de Málaga.

Estas campañas, que se desarrollan en el municipio aproximadamente cada tres meses, cuentan siempre con una gran respuesta solidaria de la ciudadanía, que contribuyen así a salvar vidas.

Desde el Centro de Transfusión se recuerda que donar sangre es un gesto sencillo y seguro, pero de vital importancia, ya que cada donación puede ayudar a varias personas en situaciones de emergencia, operaciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Para más información sobre los requisitos y la donación de sangre, puede consultarse la web: www.donantesmalaga.org.

