El arqueólogo local ha protagonizado la última cita del programa que organiza la Concejalía de Patrimonio Histórico con una interesante charla sobre el pasado del municipio y sobre su libro dedicado al enclave conocido como el Vall de Santa María

La vigésimo tercera edición del Ciclo ‘Alhaurín y su Historia’, organizado por el Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, culminó este martes con una interesante conferencia y la presentación del libro titulado ‘El Vall de Santa María, un territorio de La Algarbia a finales de la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna’. Su autor, el licenciado en Historia y arqueólogo José Antonio Santamaría, profundiza en esta obra en los vestigios medievales y modernos del entorno del actual Arroyo del Valle.

El encuentro reunió en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga a numerosas personas interesadas en conocer más sobre este enclave de gran relevancia histórica para Alhaurín de la Torre.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina; miembros del equipo de Gobierno Municipal y vecinos en general asistieron al acto. Fue el propio alcalde quien introdujo la presentación, destacando la importante labor investigadora de Santamaría.

Durante su intervención, el autor subrayó que, aunque en la actualidad desempeña funciones administrativas, su verdadera vocación sigue siendo la arqueología. A lo largo de la charla abordó diferentes aspectos, como las cobachas de la calle Albaicín —datadas entre finales del siglo X y principios del XI, en el contexto de la rebelión de Omar Ben Hafsun—, así como los conceptos fundamentales de su libro, entre ellos La Algarbia y el histórico Vall de Santa María.

Este ciclo nació con el propósito de profundizar en episodios relevantes del pasado local, poner en valor el patrimonio del municipio y acercar a la ciudadanía aspectos históricos que, en muchos casos, aún permanecen poco conocidos.