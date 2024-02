(Mariano Cabrero Bárcena) Lotte Bjene Knudsenin descubrió el “Ozempic”. Ocurrió en el año de 1989, un poco antes de Navidad. Cierto es que este medicamento ha cambiado el mundo: los pacientes se sienten saciados con rapidez y pierden peso rápidamente. Posiblemente, las aerolíneas esperar usar menos combustible, ya que los pasajeros/pasajeras pesan menos, Dios mediante.

Quizá el capitalismo y sus dineros no hagan felices a las gentes, pero el marxismo es aún peor, El último crea una clase alta, altísima diría uno, y otra clase de pobres para toda la vida, que viven de migajas que le quieran dar, y como limosna los primeros.

El terrible saber como ‘los pacientes obesos’ dicen y vuelven a decir: “Qué interesante es tener hambre y de forma estresante. Siempre sentimos hambre, y, sobre todo por las noches …tenemos unas enormes ganas de comer más y, desde luego, con variedad de alimentos que nos vienen a nuestras mentes”.

Todos sabemos que ‘Novo y Nordisk’ fabricaron la insulina- su producto estrella- a finales de 1970. Se fabricaba a partir de residuos de mataderos. En el tercer trimestre del año 2023, su beneficio operativo superó ‘los tres mil millones de euros’.

Es interesante saber por qué debe de tratarse ‘La Obesidad’, y la respuesta, al pronto, puede ser porque reduce el riesgo cardiovascular. Y eso es de vital importancia. El sobrepeso y la obesidad pueden provocar cambios en el cuerpo que incluyen inflamación a largo plazo y niveles mayores de lo normal de insulina, factor de crecimiento insulínico y de las hormonas sexuales. Estos cambios pueden causar cáncer.

Ozempic y Megovy son también tratamientos contra la diabetes. La demanda del ingrediente activo se ha disparado con graves consecuencias para estos enfermos. Ahora dependen de estos medicamentos, que suelen agotarse en las farmacias de todo el mundo…

En 1957 se descubrió el primer fármaco para bajar el peso de las personas, llamado ‘Liraglutida’. Se buscaba un medicamento contra la diabetes y se comprobó que poseía un inesperado efecto: Los pacientes bajaban de peso. ¿Milagro?: trabajo y tesón, diría uno.

Con la ‘Liraglutida’, la pérdida de peso promedio por persona fue del 8 por ciento; pero en su sucesora ‘Lasemagluaglutida’ las personas perdían de peso sobre un 17 por ciento.

Han existidos muchos científicos que concentraban sus investigaciones en ‘la insulina’. Hemos de decir: ‘Roma no se construyo en un día’. Se ha estudiado la influencia, quizá es mejor decir…la eficacia. Y digo bien: la eficacia que puede tener ‘la semeglutida’ contra la diabetes, la obesidad, el alzhéimer…Es un estudio reciente. Con ‘el Alzhéimer’ aún no se ha demostrado. Pero contra ‘insuficiencia cardiaca’ es efectiva. Esto se debe a que los productos GLP-1 debilitan los procesos inflamatorios del cuerpo humano.

Se promocionan muchos medicamentos por ‘TikTok’ e ‘Instagram’, pero esto no es saludable. Las personas humanas siempre hemos de hablar con nuestros médicos de cabecera. Sabido es que todo fármaco tiene efectos secundarios. No es malo que nuestros semejantes intercambien informaciones para abrir los ojos de muchos, siempre y cuando respeten las reglas del juego. Y vuelvo a insistir: Nuestros médicos de cabecera…

Muchas personas dicen: “Ahora puedo comer lo que me da la gana…”. Se sabe que un estilo de vida así no es precisamente saludable. Si uno quiere envejecer con cierta calidad de vida…debe cuidarse acerca de lo que ingiere por sus bocas. Vuelvo ha hacer hincapié…en que todos los medicamentos poseen efectos secundarios. Con los productos GLP-1, son síntomas más comunes son: nauseas y malestar general. Este medicamente anteriormente citado también puede actuar en el cerebro sobre las neuronas que regulan el apetito, la fatiga y la recompensa. No existe ningún dato relevante y con base científica… de que haya riesgo de suicidio por parte de las personas que tomen dicho fármaco. Con enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión arterial…sólo funcionan mientras estas tomando el medicamento.

La Coruña, 21 de enero de 2024

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor