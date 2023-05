El libro “Paz en Busca de su Inocencia” ha batido récord en la Editorial Plumágica, vendiendo su primera edición a tan solo 24 días de ser publicado. Su autora Helena Cueto, más conocida como “H”, nos explica cómo se encuentra en estos momentos “Abrumada creo que sería la palabra correcta para definir el momento en el que me encuentro. A principios de noviembre fui a una presentación de un libro, me impacto, nunca había ido a una, estaba la editorial también, wow pensé. Mientras transcurría la presentación, en mi cabeza me venían viejos recuerdos de cuando yo aún vivía en Mallorca y le pasaba mis escritos a una amiga con una editorial en Cádiz, aquello no llego a nada, yo no me veía con el suficiente potencial o fortaleza para sacar toda mi oscuridad a la luz. Pasaban los años, mi vida transcurría de caos en caos y al llegar a Málaga estaba muerta, apenas salía de mi habitación, sonreía y me mostraba viva cuando tenía que socializar, pero en mi habitación podía ser yo, en mi plenitud, podía transitar con mi dolor; pero esa presentación y la terapia lo cambió todo, me sentí con fuerza, era hora de quitarme el abrigo que tanto pesaba y me impedía caminar. En tres meses di vida a “Paz en busca de su inocencia”, él día 4 de abril llegó a mi hogar y el día 28 del mismo mes, el último ejemplar fue a parar a manos de un desconocido con el que a veces coincidía debajo de casa tomando café. Hoy día 9 de mayo casi madrugada del día 10, mi editorial y yo repasando el calendario y sin tener aún la segunda edición en casa, haciendo cuentas, llegamos a la conclusión de que teníamos que pedir la tercera edición sin tener físicamente la segunda, ¡quién me iba a decir a mí que después de mi muerte iba a resucitar así!!!”.

EL LIBRO

En estas páginas encontrarás la historia de una niña convertida en mujer antes de lo que ella hubiera querido.

Con total seguridad, empatizarás con la protagonista, toda una guerrera desde muy temprana edad.

Ella es la encargada de custodiar aquellas almas que cree más frágiles, ofreciendo la suya como escudo.

Si eres capaz de llegar al final del libro de esta incansable alma vieja, encontrarás tu reflejo en alguno de los personajes.

La escritora Helena Cueto, H, debuta con su primer libro, esperado por muchos, en el que habla de historias reales sin tapujos, de los abusos sexuales, la sumisión, los traumas y el cambio estructural en las familias a través de los ojos de las mujeres.

La obra, calificada como historias reales de una niña en su paso a la madurez, nos cuenta los hechos vividos en una familia que atrae el maltrato, el abuso de poder, que sufre abusos sexuales y se condena durante demasiados años a la sumisión de la autoridad de los hombres.

Pensamientos, sentimientos, traumas, reflexiones y desenlaces que nos acercarán a la más dura realidad de una niña con problemas y responsabilidades que no son de su edad.

La realidad supera a la ficción en esta obra llena de crueldad y veracidad.

Con un estilo sencillo, nos encontramos con detalles de una vida oscura repleta de matices y descripciones escabrosas. De fácil lectura y que engancha desde el minuto uno, nos adentramos en la tragedia que sufren demasiadas personas, contada de una manera asombrosamente descarada y sencilla.

Instagram: @darkness.helena

Acerca de la autora

Helena Cueto, H, ha enfocado su trayectoria profesional en el terreno de las ventas, totalmente dedicada al mundo comercial, aunque siempre ha tenido clara su pasión por comunicar y ayudar a las demás personas a salir de la oscuridad. Hubo una época en la se hacía llamar Reina de la Oscuridad.

Helena Cueto es natural de Mallorca. Desde muy pequeña se sintió la oveja negra, eso le incitó a escribir a muy temprana edad todo lo que sentía y lo que no entendía, era la pieza que no encajaba. Hoy, a sus 46 años, sabe por qué, ¡ahora, sí! Ella es el eslabón que rompe con todas las cargas emocionales adquiridas de generación en generación y ha creado uno diferente, sano y reparador.

Ahora está preparada para lanzar y dar a conocer quién ha sido, quién es y a dónde va.