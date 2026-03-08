La coalición de izquierdas Por Andalucía ha difundido un comunicado con motivo de la manifestación celebrada este 8 de marzo en Málaga por el Día Internacional de la Mujer, en el que sus representantes reivindican el papel del feminismo en la defensa de los derechos sociales, la igualdad y la paz. Durante la movilización, dirigentes de la formación han realizado diversas declaraciones en relación con la situación política y social actual y han reclamado más políticas públicas orientadas a la igualdad.

(NOTA DE PRENSA DE LA AGRUPACIÓN POR ANDALUCÍA)

Morillas: “Necesitamos más feminismo para combatir al fascismo y frente a la guerra”

En la manifestación del 8M en Málaga, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha reivindicado la necesidad de “más feminismo” para frenar el avance de las políticas reaccionarias, denunciar la precariedad que afecta especialmente a las mujeres y defender los derechos y la paz para todos, todas y todes frente a la guerra y el odio. Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Victoria Morales, ha denunciado el retroceso en derechos impulsado por las políticas reaccionarias de Moreno Bonilla y ha reivindicado políticas feministas que garanticen igualdad, paz y justicia para todas las mujeres.

La coordinadora provincial de IU Málaga, organización integrante de de la coalición de izquierdas Por Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha señalado en la manifestación del 8M por el Día Internacional de la Mujer que “las feministas salimos a la calle a reivindicar que necesitamos más feminismo y que el feminismo es la mejor vacuna frente al fascismo y frente a la guerra”.

Morillas ha manifestado que “salimos a reivindicar que necesitamos más feminismo ante la guerra, ante el fascismo, ante el odio, ante las desigualdades y las violencias machistas y que queremos reconocer todos los derechos para todas, para todos y para todes”.

“Estamos planteando con mucha rotundidad que el feminismo es defender la vida. Las mujeres queremos vida en paz, sin guerra, sin genocidio, sin desahucio, sin precariedad, sin que tengamos que seguir siendo nosotras las que sostenemos los cuidados a costa de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra salud”, ha subrayado.

La líder de izquierdas ha alertado de que “hoy hay una ola reaccionaria que ataca a las mujeres, que ha puesto el foco en las mujeres y en el feminismo, en todas las mujeres y particularmente en las mujeres migrantes, en las mujeres racializadas, en las mujeres trans, en las mujeres que son las que tienen las circunstancias más precarias”.

“Por eso, ante esa ola reaccionaria que nos quiere sumisas, que nos quiere calladas, que nos quiere fuera del espacio público, tenemos que salir a las calles a reivindicar más feminismo. Esa agenda reaccionaria no solo parte de la factoría Vox, también parte de la factoría PP, de un PP que está abrazando la agenda reaccionaria y que cuando se opone a la regularización de las personas migrantes está negando los derechos a miles de mujeres. Que cuando se niega a reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuestionando nuestro derecho al aborto libre, está abrazando y cultivando ese odio contra las mujeres Que cuando se niegan a intervenir los precios de la vivienda, en una situación en la que más del 60% de los desahucios se producen contra las familias que están encabezadas por mujeres, están abrazando la agenda reaccionaria”, ha denunciado.

Morillas ha subrayado que “cuando el Partido Popular deteriora y recorta servicios públicos básicos como la sanidad o como la ayuda a domicilio, lo que está haciendo es que tengan que ser las mujeres las que lleguen allí donde no están llegando las instituciones. Por eso hoy, 8 de marzo, queremos reivindicar más feminismo para combatir la guerra y para combatir el fascismo, más feminismo para construir un futuro de esperanza para nuestros niños y nuestras niñas, y más feminismo para garantizar todos los derechos para todas, para todos y para todes”.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Victoria Morales, ha manifestado que “las andaluzas salimos a gritar fuerte y claro, de forma contundente, que queremos políticas feministas para todas las andaluzas. En Por Andalucía tenemos claro que el despliegue ideológico machista del Partido Popular de Moreno Bonilla, está atentando directamente contra los derechos de las mujeres en toda Andalucía”.

Morales ha señalado que “hablamos de la pérdida de subvenciones de las políticas en el Instituto de las Mujeres, hablamos de que ha obviado y ha ninguneado la crisis del cribado, hablamos del recorte en subvenciones a aquellas asociaciones que deciden hacer política para atender a las víctimas de violencias machistas, hablamos de la discriminación laboral que seguimos sufriendo las mujeres, hablamos de los suelos pegajosos, hablamos de la precarización y la privatización de los servicios de cuidados que Andalucía tiene absolutamente privatizados”.

“Esa es la política que Moreno Bonilla quiere para las andaluzas y nosotras nos negamos de forma contundente. Pero no solo salimos por las políticas negacionistas de la Junta de Andalucía, también salimos para decir fuerte y claro ‘No a la Guerra’. Las feministas somos paz. Las feministas somos antifascistas. Ante el avance reaccionario que nos quieren vender, aquí estamos las mujeres. En pie de lucha y para seguir defendiendo los derechos de todas las mujeres en todos los lugares y en todas las circunstancias”, ha zanjado.