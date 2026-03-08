Alhaurín de la Torre ha celebrado durante estos días diversas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, una jornada de carácter reivindicativo que recuerda la lucha histórica por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que invita a reflexionar sobre los avances logrados y los retos aún pendientes.

El origen de esta fecha se sitúa a comienzos del siglo XX, ligado a las reivindicaciones del movimiento obrero y feminista por mejores condiciones laborales, derechos políticos y participación social para las mujeres. En 1975 Naciones Unidas institucionalizó oficialmente esta jornada, que desde entonces se celebra en numerosos países como símbolo de la lucha por la igualdad y contra la discriminación.

Cultura, reconocimiento y actividades sociales

Dentro del programa conmemorativo en el municipio destaca la exposición ‘La mujer ayer y hoy’, organizada por la asociación Pincel y Barro en el Centro Cultural Vicente Aleixandre. La muestra reúne más de una treintena de obras realizadas por catorce artistas y propone una reflexión artística sobre la evolución del papel de la mujer en la sociedad.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 26 de marzo, formando parte de una programación que también ha incluido actos institucionales y reconocimientos a mujeres del municipio por su trayectoria personal y profesional.

Deporte solidario y cambios por la meteorología

Entre las actividades previstas también figuraba la VI Pull de Pádel por la Igualdad, una jornada deportiva solidaria cuya recaudación iba destinada a la asociación Mujeres por la Alegría. No obstante, la organización decidió suspender el torneo ante la previsión de lluvias durante el fin de semana, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes.

El programa ha contado igualmente con otras iniciativas deportivas y de convivencia promovidas por asociaciones locales.

Un acto solidario contra la violencia de género

Dentro de este contexto de reflexión y compromiso social, el club de bolos de Lauro Golf ha acogido este sábado un evento benéfico destinado a recaudar fondos para los hijos de Victoria Hart, víctima de violencia de género asesinada el pasado mes de enero en Alhaurín el Grande.

La iniciativa, organizada por el propio club, ha reunido a numerosos participantes en una jornada solidaria con música y comida cuyo objetivo era ayudar a los tres hijos de la víctima, que presenciaron los hechos. El encuentro ha servido también para recordar la importancia de seguir trabajando de forma colectiva contra la violencia machista y en apoyo a las víctimas y sus familias.

El llamamiento de las mujeres periodistas

La conmemoración del 8M también ha tenido eco en distintos colectivos de la provincia. Entre ellos, la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga, que ha difundido un manifiesto en el que reclama a los medios de comunicación un mayor compromiso con la igualdad y un periodismo libre de sesgos de género.

El comunicado recuerda que, a pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, persisten desigualdades estructurales y dificultades para que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad, además de alertar del retroceso que los conflictos armados suponen para los derechos de mujeres y niñas en distintas partes del mundo.

El colectivo insiste en la necesidad de visibilizar a las mujeres como fuentes expertas y protagonistas de la información, así como de impulsar políticas de igualdad dentro de las propias empresas periodísticas.

Una jornada de reflexión colectiva

Las actividades desarrolladas estos días en Alhaurín de la Torre reflejan el carácter plural del Día Internacional de la Mujer, una jornada que combina cultura, reconocimiento, participación ciudadana y compromiso social con el objetivo de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria.