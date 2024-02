(D.J.) En relación al corte de suministro eléctrico sufrido el día 30/01/2024 y que afectó a determinadas zonas y usuarios de Alhaurín de la Torre, entre los que me encuentro, adjunto el correo que he remitido a ENDESA por si a alguien le puede interesar y ayudar en las posibles reclamaciones

Estimados Srs./as:

Soy cliente de ENDESA, en lo que a suministro eléctrico se refiere, y uno de los afectados por el corte de suministro que padecimos en la zona de Alhaurín de la Torre donde resido el pasado día 30/01/2024.

Como no podía ser de otra manera, hoy, un día después de lo acaecido, ya es noticia en la prensa, concretamente en el Diario Sur de Málaga, porque el asunto fue «gordo» y, como también es lógico, se reflejan las aclaraciones de ENDESA O DE E. DISTRIBUCIÓN, porque, sinceramente, yo ya no sé quién es quién.

Comprendo que las máquinas son máquinas, y se estropean y hay que arreglarlas, y me estoy refiriendo al generador que causó el problema. Hasta ahí nada que objetar, pero con lo que ya no estoy de acuerdo es con las afirmaciones que hacen ustedes respecto a las horas de falta de suministro. Según refleja el periódico, ENDESA afirma que, oficialmente, el corte de suministro comenzó, aproximadamente a las 12.30 horas, porque fue, siempre según ENDESA, cuando recibió la primera notificación del problema.

Aunque no sirva para nada, pero sí para que conste en acta, les digo que eso no es verdad. Aproximadamente a las 06.45 hs. del día en cuestión, yo telefoneé a ENDESA para avisar de que no había luz ni en mi domicilio ni en toda la zona que yo alcanzaba a ver desde mi ventana. Me contestó una Sra. que, por cierto, hablaba a una velocidad de vértigo, totalmente ininteligible y a la que le tuve que pedir que hablara más despacio, le expliqué lo que estaba sucediendo y, como no podía ser de otra manera, me contestó que ENDESA no podía hacer nada en este caso y que tenía que dirigirme a E-DISTRIBUCIÓN cuyo teléfono me facilitó. Acto seguido, telefonee a E-DISTRIBUCIÓN, y me contesta una voz metálica, de una máquina, supongo que de un programa informático que, maquinalmente, empieza a pedirme datos para mi identificación; una vez efectuado este trámite, me dice que le explique lo que ocurre y lo hago, incidiendo en que el corte de suministro se está produciendo en toda la zona y me contesta que espere un momento que se va a hacer una comprobación; al cabo de unos minutos, la misma voz me dice que se ha comprobado que en mi domicilio no hay energía eléctrica y que para solucionarlo tiene que venir un técnico siempre y cuando yo acepte pagar ese servicio. Responda sí o no; naturalmente respondí que no y que quería hablar con un operador. Automáticamente se cortó la comunicación.

Cachondeo no, lo siguiente.

Un cordial saludo.

Enlace relacionado: https://www.alhaurindelatorre.com/el-alcalde-se-muestra-indignado-por-el-deficiente-mantenimiento-de-la-red-de-endesa/