La concejala ha mantenido un encuentro con los directores y docentes de los centros de infantil y primaria de Alhaurín de la Torre para informar y coordinar las actividades de coeducación para el curso escolar que acaba de arrancar

La edil delegada de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, junto a personal de las áreas que dirige, ha mantenido un encuentro de coordinación con directores y docentes de los colegios de infantil y primaria de la localidad responsables de Coeducación. El encuentro ha tenido por objetivo la presentación de actividades para el presente curso, la recogida de sugerencias y el balance del ejercicio anterior.

La reunión ha servido para presentar las actividades coeducativas que desde el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) se han preparado para este curso 2025-2026 y que se ofertan a los CEIP del municipio y grupos escolares rurales. También se han recogido sugerencias y propuestas y se ha realizado un balance de las actividades y talleres llevados a cabo el curso anterior.

María del Carmen Molina ha destacado la importancia de la buena interacción con los centros y ofrecer al alumnado y profesores los talleres de coeducación como herramienta para fortalecer la educación que reciben y fomentar la igualdad real entre niños y niñas.