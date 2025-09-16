El Recinto Ferial acogerá la próxima semana, del 25 al 28 de septiembre, este campeonato nacional, que viene recorriendo con éxito varias ciudades. Los asistentes podrán votar a su favorita entre varias marcas y habrá también ‘food trucks’ de postres, música en directo y actividades infantiles

Alhaurín de la Torre acoge la próxima semana, del jueves 25 al domingo 28 de septiembre en el Recinto Ferial ‘The Burger Cup’, un campeonato de hamburguesas que está recorriendo numerosas ciudades españolas siendo un auténtico éxito y que llega a Alhaurín de la Torre por primera vez. La cita está organizada por el Área de Juventud y cuenta con la participación de nueve marcas que van a ofrecer sus espectaculares hamburguesas para que los asistentes puedan deleitarlas y votar a sus favoritas para convertirla en la mejor del evento. Igualmente habrá ‘food trucks’ de postres.

El alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Juventud, Iraya Villalba; y el representante de ‘The Burger Cup’, Rafa López, han presentado el evento. No solo habrá comidas ya que se podrá disfrutar con música en directo, la presencia de una tatuadora local, talleres infantiles a cargo de la asociación Corresponsales Juveniles y exhibiciones, así como un ‘showcooking’ infantil el sábado 27 a las 13 horas. Además se podrán degustar postres virales elaborados por El Señor de las Donas.

Las hamburguesas que van a competir son:

–Nache’s de Ávila que son expertos en ahumados con carne de vaca avileña, pan artesanal y mucho mimo en cada bocado;

–Smokiemadriz desde Madrid que presentan su hamburguesa hecha a fuego lento y ahumado;

–Blitz Burger de Murcia con su smashburger de alta calidad;

–Briochef.es de Madrid, que ha sido elegida mejor hamburguesa de Madrid en 2024 y 2025;

–Ficus Burger Food es la representación andaluza con la hamburguesa de pan rosa;

–Vulcano Grill de Torrejón de Ardoz (Madrid) que destaca por la jeringuilla de queso fundido en sus hamburguesas;

–Burger Lab llega desde Albacete y se presenta como una mezcla de ciencia, carne y creatividad;

–Schburger de Valencia con un toque rompedor en su creación;

–MR Beast Burger es la representación internacional, llegados desde Estados Unidos con presencia por primera vez en España.

Para los alérgicos al gluten habrá pan sin gluten y hamburguesas para el público infantil, todas con precios muy variados para todos los bolsillos.

Este ‘The Burger Cup’ podrá visitarse el jueves de siete de la tarde a doce de la noche, el viernes de siete a una de la madrugada, y sábado y domingo desde las doce del mediodía a la una de la madrugada (excepto el domingo hasta las doce de la noche).

El evento cuenta con entrada libre y está considerado ‘pet friendly’ lo que permite acceder al mismo con las mascotas. Iraya Villalba ha destacado que ‘The Burger Cup’ está arrasando allí donde se celebra y que será un motivo más de atracción para atraer tanto a los alhaurinos como a la gente de fuera que quiere disfrutar con el ambiente que se genera y probar «hamburguesas de excelente calidad». Tanto ella como Rafa López, miembro de la organización, han realizado un llamamiento a la participación y a disfrutar de cuatro intensos días de diversión.