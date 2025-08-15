El actor y cómico arranca las carcajadas de los cientos de espectadores en un nuevo éxito del ciclo Estivalh

La Finca Municipal El Portón se convirtió, un jueves más, en el escenario del humor con el regreso del reconocido actor y monologuista Santi Rodríguez y su espectáculo ‘¿Nos damos un viaje?’, una travesía a través de distintos destinos turísticos que provocó las carcajadas de centenares de espectadores.

El espectáculo, organizado en el marco del ciclo Estivalh, a cargo del Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón, que dirige Andrés García y en colaboración con la producción de La Cochera Cabaret, congregó a numerosos vecinos de Alhaurín de la Torre y de municipios cercanos deseosos de conocer las divertidas anécdotas y experiencias de los viajes, que el mismo Santi Rodriguez ha vivido de primera mano y trasladó con ingenio y humor.

El actor malagueño criado en Jaén, con una amplia trayectoria en el mundo del teatro y la televisión así como radio y cine, en la que destaca sus innumerables monólogos en ‘El Club de la Comedia’ y su inolvidable papel del ‘Frutero’ en la mítica serie ‘7 Vidas’, volvió al entorno natural y paisajístico de la Finca El Portón, acondicionada para la ocasión, para demostrar como siempre su humor y buen hacer a un público entregado a sus ocurrencias e ironía.

Desde la Concejalía de Actividades en El Portón invitan a todo aquel que quiera a seguir disfrutando de este tipo de actividades y espectáculos que continúan hasta septiembre en el municipio y permiten desconectar del día a día a través de un toque de humor.