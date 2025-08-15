El Servicio Municipal de Aguas. Ayuntamiento Alhaurín de la Torre informa: Acaba de ser cortado el suministro a una parte de la calle Valle-Inclán, sito en la barriada El Cordobés, debido a una avería en la red. Los operarios están acopiando el material necesario para su reparación, que se espera sea lo más rápido posible.

Es probable que las obras de emergencia se prolonguen hasta mañana por la mañana. La idea es restringir al máximo el número de viviendas sin abastecimiento, e incluso se intentará estrangular las válvulas para que el corte del suministro no sea total.

Disculpen las molestias. Trabajamos para ustedes