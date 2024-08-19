El TSJA convoca el procedimiento de designación de las personas que ostentarán ambos cargos, de acuerdo a la decisión que adopte el Pleno Municipal tras analiza las candidaturas. Los interesados e interesadas pueden registrar su demanda hasta el 6 de septiembre .

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en escrito dirigido al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha comunicado la próxima finalización de los respectivos mandatos de cuatro años de los cargos de jueza de Paz titular y juez de Paz sustituto, por lo que se procede al inicio de la convocatoria para la elección de dichos cargos. Las solicitudes se pueden presentar desde hoy, 19 de agosto, hasta el 6 de septiembre, ambos inclusive, ya que se ha abierto un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín de la Provincia de Málaga para que las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por medio de escrito dirigido a la Alcaldía. Los formularios se presentarán en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento o de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Corresponde al Pleno Municipal elegir las personas para ser juez/a de Paz titular y juez/a sustituto de este municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información relativa (causas de incompatibilidad, etc.).

En caso de no haber solicitante, el Pleno de la Corporación elegirá libremente a la persona que crea más idónea, comunicando tal acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La actual jueza de Paz de Alhaurín de la Torre, cuyo mandato termina en breve, es Teresa Álvarez.