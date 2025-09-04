El evento tendrá lugar el 13 de septiembre, sábado, a las 20.00 horas y las localidades están a la venta en el mismo centro y en la web www.mientrada.net. Ambos bailaores regresan a Alhaurín de la Torre tras su espectáculo de 2019 dentro de la Bienal de Flamenco

El bailaor alhaurino Sergio Maqueda ‘El Turrano’ regresa al Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ el próximo sábado, 13 de septiembre, en un nuevo espectáculo flamenco junto a Laura Triviño con quien conforma un cuadro flamenco. La cita es a las ocho de la tarde y forma parte de la agenda de otoño que ha programado el Área de Cultura que dirige Manuel López para este recinto.

Las entradas para disfrutar del evento tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse en el mismo Centro Cultural de lunes a viernes de diez de la mañana a una y media de la tarde o bien a través de internet en la ticketera www.mientrada.net. Este no es el primer espectáculo que ambos protagonizan ya que llevaron a cabo ‘Añoranza’ en el año 2019, que llegó a formar parte de la IX Bienal de Arte Flamenco de Málaga.

Sergio Maqueda es natural de Alhaurín de la Torre y ha desarrollado una prolífica carrera desde muy joven en el mundo del baile y el flamenco así como en la dirección artística, recorriendo escenarios de todo el mundo e impartiendo clases en distintas ciudades. En la actualidad es el responsable de un taller de flamenco avanzado en el Centro Cultural y de Artes La Platea de Retamar.