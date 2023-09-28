Se trata de la segunda cifra más alta en lo que llevamos de año, según la estadística mensual que contabiliza este área. El índice de resolución ha sido de 83,5%. Por Línea Verde se recibieron 231 avisos, lo que supone una media de 7,45 al día.

La Concejalía de Servicios Operativos, que dirige Rodrigo Jiménez, ha gestionado durante el pasado mes de agosto un total de 557 incidencias, lo que se convierte en el segundo dato más destacado de este 2023, lo que mantiene en niveles altos el nivel de incidencias abordados por los distintos departamentos con los que cuenta este área.

El registro más alto de incidencias este año se dio en el mes de abril con 563 avisos, seguidos de los 557 de este mes de agosto y los 554 del mes de julio. De igual forma, es reseñable que la resolución de las mismas sea prácticamente inmediata con 465 gestionadas de forma favorable en un corto plazo de tiempo lo que supone el 83,48% del total, más de tres puntos que el mes anterior.

Con respecto a las incidencias que han sido tramitadas a través de la aplicación Línea Verde, este mes de agosto se han contabilizado un total de 231 incidencias (7,45 diarias), un dato menor que anteriores meses como mayo cuando fueron 263.

En cuanto a las incidencias que se han gestionado comunicadas por otros canales, son las más numerosas en este 2023, con un total de 201. Se trata de las que han llegado a través del registro municipal de entrada, avisos telefónicos a Servicios Operativos o las comunicadas a través de particulares, centros sociales, notas interiores y presidentes de barriadas y urbanizaciones. Hasta ahora mayo tenía ese récord con 146 y con respecto al mes de julio ha ascendido en 127 casos (en julio se contabilizaron 74).

El propio servicio de diagnóstico de los Servicios Operativos ha puesto en marcha un total de 45 actuaciones, por debajo de registros anteriores, y las barriadas y urbanizaciones han recibido 10 acciones de trabajo específicas.

Donde de nuevo se ha notado el tirón de intervenciones ha sido en el departamento de Eventos, debido a las fechas estivales en la que hemos estado con el consecuente aumento de actividades públicas al aire libre, ferias, fiestas, verbenas, espectáculos y acontecimientos multitudinarios. Se ha llegado a 70 actuaciones de SS. OO, aunque suponen 15 intervenciones menos que en julio.

El concejal del área ha valorado que en este mes de agosto el servicio que se presta a la ciudadanía ha seguido funcionando con total normalidad a pesar de ser el mes por excelencia de las vacaciones y prueba de ello es la cantidad de incidencias gestionadas que supone el máximo número de toda la cifra anual con casi un 84% de resolución en general.