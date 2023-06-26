La astrología como estudio de la posición y movimiento de los astros ha cobrado un papel importante a lo largo de la historia para predecir el futuro. Aunque el tarot online es una de las artes adivinatorias preferidas en estos tiempos modernos, la carta astral sigue siendo clave para desvelar lo que nuestro signo nos depara.

Hay personas que consultan su horóscopo para conocer el pronóstico diario, semanal o mensual. No obstante, aunque el signo zodiacal arroja mucha información sobre la personalidad, también hay que prestar especial atención al ascendente. Es fundamental, ya que ofrece más datos relevantes sobre la persona y su entorno.

¿Qué es el signo ascendente?

La mayoría de las personas conocen su signo del zodíaco, no obstante, no todas saben cuál es su ascendente. De hecho, algunas realizan esta consulta en una tienda esoterica, movidas por la curiosidad. El ascendente se refiere al punto más oriental del horizonte en el momento del nacimiento, por lo que varía según la geografía y hora.

¿Cómo afecta el signo ascendente a una persona? Este aspecto es de gran interés porque representa la imagen que tienen los demás sobre nosotros. Por ejemplo, la apariencia física, nuestro temperamento y las circunstancias que nos rodean. Por este motivo, la localización exacta de los planetas en el momento de nacer afecta a la personalidad y la forma de actuar.

¿Cómo saber cuál es el ascendente?

Otra de las grandes dudas es cómo saber exactamente cuál es el ascendente. Realmente, tan solo se necesita saber el lugar, el día y la hora exacta de nacimiento. Actualmente, entre los servicios esotericos que ofrecen algunas páginas profesionales, se puede conocer este dato con la calculadora online. De esta forma, la persona tendrá una mayor comprensión sobre cómo enfocar la vida y el control de las energías en el plano físico y mental.

En este aspecto, es bueno saber que el sol tarda aproximadamente un mes en cruzar un signo zodiacal, sin embargo, el signo que aparece en el horizonte cambia cada dos horas. Es curioso, pero esto condiciona las circunstancias y experiencias personales. Tiene que ver con la conducta aprendida y sirve para tener mayor comprensión sobre cómo empezamos una cosa, cuál es nuestro temperamento y el manejo de las relaciones.

Una persona con el signo de Aries, que se caracteriza por su impulsividad, energía y liderazgo, si tiene el ascendente en Libra, se mostrará como una persona elegante, diplomática y en armonía. Por lo tanto, dos personas con el mismo signo pueden ser bastante diferentes, en función de su ascendente. En una tirada del tarot, este tipo de detalles también aparecen y sirven para comprender el entorno del consultante.

En conclusión, tan importante es conocer el signo solar como el ascendente. Tal como observamos, la personalidad no solo tiene que ver con la educación en el hogar y la escuela, sino también con los planetas que nos regían en el momento de nacer. En caso de dudas, lo mejor es hacer la consulta a uno de los tarotistas referentes del país, como José Guillén.