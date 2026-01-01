Los avisos más numerosos han sido los relacionados con las asistencias sanitarias y la seguridad ciudadana

El 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que dirige Antonio Sanz, ha coordinado 2.141 emergencias durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo en Andalucía (desde las 15:00 horas del día 31, a las 06:00 horas del día 1 de enero). Se trata de un 4,03 % más que el año pasado, cuando fueron 2.058 incidencias gestionadas, lo que demuestra la confianza de la ciudadanía en este servicio para coordinar situaciones de urgencia y emergencia.

Los avisos más numerosos al Teléfono 1-1-2 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (694) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (524); le siguen los incendios (168), las incidencias de tráfico (141), las relacionadas con animales (86) y los accidentes de circulación (74). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (537), a continuación se encuentra Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258). Con un menor número de emergencias coordinadas, se encuentran Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140).

En el recuento por capitales de provincia, de nuevo Sevilla es la que ha acumulado más avisos al 1-1-2 con 260, tras la capital hispalense se encuentran Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con más actividad en las salas del 1-1-2 ha sido la comprendida entre las 00:00 horas y la 01:00 horas cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.

Teléfono único europeo

Hoy 1 de enero se cumple un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 1-1-2, un servicio público, gratuito y multilingüe. La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.