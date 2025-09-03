El Área de Juventud y el grupo Mainjobs ofrecen la actividad, que se impartirá en la propia Casa de la Juventud dos días a la semana del 22 de septiembre al 24 de octubre. Los participantes aprenderán a usar internet de forma segura y respetuosa. Inscripciones AQUÍ

El Área de Juventud junto al grupo Mainjobs ofrece un taller gratuito de competencias digitales para los más jóvenes, entre 9 y 11 años, que busca hacer un uso seguro de las herramientas digitales a las que tienen acceso. Todo ello como parte del programa CODI, que es el Programa de Competencias Digitales para la Infancia.

Esta actividad ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Juventud, Iraya Villalba; y los responsables del proyecto en la provincia de Málaga. Este proyecto, que está financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation y desarrollado por el Ministerio de Juventud e Infancia y la Junta de Andalucía, consta de una formación presencial y utiliza una metodología activa e inclusiva basada en el uso de recursos digitales.

Se impartirá en la Casa de la Juventud del 22 de septiembre al 24 de octubre los jueves y viernes de 17 a 19 horas y los alumnos y alumnas no deben aportar nada, ya que todo el material didáctico e informático se les facilita en el aula en el que se reciba la formación por parte de docentes cualificados en ello.

Las plazas son limitadas y la inscripción se puede hacer a través del código QR que aparece en el cartel anunciador desde este mismo momento, o bien a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/e/JyWhRWY1De?origin=QRCode&qrcodeorigin=presentation.

Consta de tres líneas de formación y cada alumno se puede inscribir en el que más desee, finalizando con la entrega de un certificado de competencias digitales que asegura el aprovechamiento del curso.

Hoy día tener competencias digitales es mucho más que saber usar un móvil o el ordenador ya que estas competencias ayudan a usar internet de forma segura y respetuosa, buscar información fiable y distinguirla de la falsa, crear y compartir contenidos interesantes como vídeos o proyectos escolares, resolver problemas usando herramientas tecnológicas, relacionarse y comunicarse con otros cuidando su privacidad y respetando a los demás.

Iraya Villalba, concejala de Juventud, asegura que es una manera de ayudar a nuestros jóvenes destacando que se ofrezcan estas herramientas desde su área para garantizar una población joven «bien formada».

Salvador Torres, que es el mánager del proyecto, ha agradecido al Ayuntamiento su implicación en la iniciativa y ha hecho un llamamiento a inscribirse en el programa para obtener «nuevos recursos y competencias en el ámbito digital». Paloma Hernández, mánager de admisiones, ha asegurado que el objetivo final del proyecto es formar a 11.000 niños y niñas de toda la provincia de Málaga antes de acabar este año 2025.