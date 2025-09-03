El auditorio al aire libre de El Portón acogerá el espectáculo de homenaje al artista en el vigésimo aniversario de su fallecimiento. El concierto contará con la participación de María Toledo, Diego Amador, Lya o Antonio Manzanita hijo, entre otros. Entradas a la venta AQUÍ

El cantante José Ortega Heredia, más conocido como Manzanita, vecino del municipio durante años y recordado por sus canciones y estilo flamenco, será homenajeado este próximo sábado, 6 de septiembre, a las nueve de la noche, con un gran espectaculo musical en la Finca Municipal El Portón con motivo del vigésimo aniversario de su muerte.

El concierto lleva por título ’20 años por tu ausencia’ y está promovido por el Área de Festivales, Grandes Eventos y Actividades en El Portón que dirige el edil Andrés García, con la colaboración de la familia del artista encabezada por su hijo, Antonio Ortega ‘Manzanita’.

El concierto va a reunir a un buen número de artistas consagrados que admiraban al cantante ya fallecido y que siguen siendo grandes exponentes de su música como María Toledo, Diego Amador, Zingaro, Montse Cortés, David de Jacoba, Sabor de Gracia, Lya, Juan José Suárez ‘Paquete’, Carlos de Jacoba y el mismo Antonio Manzanita.

Los músicos que pisarán el escenario y arroparán a los cantantes son: José Marín, Samuel Ortega y Antonio Soto a la guitarra; Miguelo Batún y Juanito Heredia a la batería; Fosil en la percusión; Rafel Ortega y Diego Suárez al teclado; Paco Peña en el bajo; Agustín Carrillo, Pepe el Trombi y Manuel Olmos en los vientos; mientras que José Manuel Ortega estará en los coros y las palmas.

Las entradas numeradas anticipadas están a la venta al precio de 30 euros disponibles por internet en la ticketera Mientrada.net y en las dependencias de la Finca Municipal El Portón. El mismo día del espectáculo también se podrán adquirir en taquilla al precio de 35 euros. Enlace de venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/manzanita-homenaje/