La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento ha dado luz verde a este nuevo trámite previo a la autorización de las obras. El proyecto, en la zona este del municipio, plantea un hipermercado, una docena de locales y dos plantas subterráneas de aparcamientos

El proyecto para la construcción de un centro comercial en la zona este de Alhaurín de la Torre continúa avanzando en su tramitación administrativa. Tras haber superado antes del verano su primer filtro con la admisión a trámite del documento ambiental, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado ahora la Calificación Ambiental Favorable Condicionada al proyecto promovido por la empresa Gestora Comercial Hipersol, S.L.

El complejo se ubicará en una parcela de 13.877 metros cuadrados situada en la avenida Santa Clara, en suelo urbano consolidado de uso comercial, y contará con un hipermercado, locales comerciales y dos plantas de aparcamiento subterráneo.

Los informes técnicos concluyen que el proyecto no generará impactos ambientales graves, siempre que se cumplan las medidas correctoras y preventivas establecidas, relacionadas con el control del ruido, el polvo, los residuos, el consumo energético y el tráfico.

Asimismo, el informe sanitario considera que no se esperan impactos negativos en la salud, aunque se exige un estricto control de sistemas de riego y refrigeración para prevenir la legionela. Durante el periodo de exposición pública, no se registraron alegaciones por parte de particulares ni administraciones, por lo que el expediente ha continuado su tramitación con normalidad.

Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto prevé la creación de empleo y una mejora de la oferta comercial y de aparcamiento, lo que supondrá un impulso para esta zona del municipio. El equipo de gobierno que encabeza Joaquín Villanova reitera su apoyo a todo tipo de iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía local y a generar puestos de trabajo en Alhaurín de la Torre, tanto los que promueven grandes cadenas como los liderados por pequeñas y medianas empresas y nuevos emprendedores.