Toledo es una de las ciudades más emblemáticas de España, tanto es así que fue la capital durante la Edad Media hasta que el rey Felipe II trasladó la corte a Madrid en 1561. Su ambiente medieval, sus monumentos majestuosos y sus calles llenas de historia nos transportan a un lugar único. Por lo tanto, si estás pensando en una escapada de fin semana, es una buena elección para descubrir esta joya situada a orillas del río Tajo.

El pasado año se registraron 1,7 millones de pernoctaciones, superando a los años anteriores.

¿Qué puedes ver y hacer en Toledo?

Toledo sigue siendo uno de los destinos turísticos más importantes de España. En 2024, la ciudad recibió más de 622 000 visitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que refleja su creciente atractivo tanto para los turistas nacionales como internacionales. Además, figura entre las ciudades más visitadas del país, principalmente por ser declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Aunque es un destino muy concurrido, es posible encontrar alojamientos baratos, muy cerca de muchos de sus monumentos y edificios más emblemáticos. De este modo, podrás aprovechar al máximo la visita sin renunciar a la comodidad y cuidando tu bolsillo. A continuación, te presentamos 5 lugares imprescindibles que no puedes dejar de conocer en tu próxima visita a la ciudad.

El Alcázar de Toledo

Esta fortificación de carácter civil y militar está situada en una de las zonas más altas de la ciudad. Esta situación privilegiada le ha permitido ser testigo de numerosos episodios históricos. Hoy en día, alberga el Museo del Ejército y ofrece una visión detallada de la historia militar de España.

Museo del Greco

Este museo, situado en el casco histórico de Toledo, está dedicado al célebre pintor renacentista Doménikos Theotokópoulos, conocido como El Greco. Esta galería, que alberga una de las colecciones más completas de su obra, es una parada obligatoria para los amantes del arte.

Excursión al valle del Tajo

Otra de las experiencias más recomendables es realizar un recorrido en barco por el río Tajo. Es una oportunidad para disfrutar de las vistas panorámicas de sus murallas, sus puentes históricos y el imponente Alcázar. Este paseo tranquilo es ideal para disfrutar del entorno natural de esta majestuosa ciudad.

Visita a la Sinagoga del Tránsito

La convivencia de las tres grandes culturas, como la cristiana, judía y musulmana, ha marcado profundamente la identidad de Toledo. Un claro ejemplo de ello es la Sinagoga del Tránsito, construida en el siglo XIV, considerada una de las muestras más importantes del arte mudéjar en España.

Tu punto de encuentro en la Plaza de Zocodover

La Plaza de Zocodover es el centro neurálgico de la ciudad, un enclave que ha sufrido varias reformas, donde se llevan a cabo multitud de actos y eventos.

En definitiva, recorrer las calles de Toledo es como viajar al corazón de su pasado multicultural y descubrir, paso a paso, la esencia de una ciudad única.